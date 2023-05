¡Qué bien se TV!: 3 transmi en vivo y gran cobertura del Cipo-Villa Mitre

Una de las señales más importantes que tiene la categoría es La Gloria o Devoto, surgido en 2016. Actualmente tienen un total de 21K 700 de seguidores en You Tube y este fin de semana la agenda les marca Cipolletti. “Son dos equipos grandes del interior y vienen de ganar. Tienen muchos seguidores, Villa Mitre viene de perder dos finales pero la gente los sigue mucho”, dijo a LM Cipolletti su relator Diego Squarini.

La Gloria o Devoto, surgió en 2016, siguiendo la campaña de Douglas Haig de Pergamino en la B Nacional. “La categoría la hacemos desde 2018, hicimos Cipolletti – Roca. Hacíamos también Argentinos y Juventud de Pergamino en el Argentino B. Ese mismo año nos empezaron a llamar de otros lugares y después nos extendimos”, resumió el líder de la transmisión.

Los locales también tienen sus equipos fieles. El streaming oficial del club, Visión Futbol, también será parte de la tarde futbolera con el relato de Luciano Parra.

Cipo Pasión por su parte es otro de ellos, comandado por Sebastián Sánchez. “Empecé a hacer streaming como hincha. Me sentaba en la tribuna con el celular en la mano. Después fuimos sumando cosas, trípodes para que no me tiemble la mano y los relatos, todo gracias a la gente”, contó sobre sus inicios.

image.png

Comenzaron como hinchas, para luego tomar el camino de la profesionalización. “Como hincha consumía los relatos de radio, hoy es un montón estar haciendo las transmisiones y que la gente las elija, las valore. Es un premio muy grande y lo mejores que podemos dar cómo hinchas porque no lo hacemos por la plata”, celebró el relator.

Cada uno de los equipos de transmisión está ligado con la institución del alguna manera, sobre todo los partidarios. Pero domingo a domingo entrar a La Visera tiene una connotación mayor. “Cuando entro a La Visera me siento en la comodidad de mi casa. Me siento contenido. Respiro paz más allá de los resultados, es un sentido pertenencia muy grande que se comparte con mi familia. ¿Qué es Cipo para mí? Parte de mi familia”, afirmó Sánchez.

Las radios, no se quedan atrás a pesar del auge del streaming. Siguen siendo líderes, acompañando cada domingo al Albinegro. Es el caso de Galas, con el relato de Miguel Benavidez y la tradicional LU19, la AM de la ciudad, con el relato de Edgardo Budnik.

De visitante o de local, ldicen presentes en cada campaña de Cipolletti y recorriendo miles de kilómetros. “Las transmisiones comienzan muy temprano, mucho antes de la previa y el horario del partido. Afecta todo nuestro domingo, afecta hasta nuestra familia, el almuerzo, la rutina”, sostuvo el "Capataz" del relato.

image.png

El hecho de entrar por la calle O’Higgins es un ritual para cada uno de los encargados de contar y relatar lo que pasa en los 90 minutos, pero además es una sensación que pocos pueden explicar. “Nuestro norte es La Visera y al entrar sentimos ese cosquilleo en el estómago. El día que ya no sienta eso, significará que la carrera terminó y habrá que darle paso a los que vienen. El domingo es el gran día para nosotros, las familias y la radio”, concluyó Budnik.

En su mejor momento en el torneo, Cipo recibe a Villa Mitre y habrá una gran cobertura mediática. ¡Qué bien se TV, Albinegro!