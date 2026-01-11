VIDEO: Llegó la lluvia a Epuyén y El Hoyo en medio de los incendios que azotan a la región

Las primeras precipitaciones comenzaron a registrarse este domingo por la tarde en las zonas afectadas por los incendios en la comarca andina.

Este domingo, el alivio comienza a llegar a las zonas afectadas por los incendios en el sur de Río Negro . Las condiciones climáticas empezaron a cambiar en la comarca andina, en la que a partir de las 14 horas se registraron las primeras lluvias en las zonas que son azotadas por los incendios hace días que mantiene en vilo a la Patagonia.

Según informaron fuentes locales, las precipitaciones comenzaron a registrarse en Epuyén y se extendieron hacia distintos puntos de la región. Entre las otras localidades que se ven beneficiadas por las lluvias están Esquel, El Hoyo, el Parque Nacional Los Alerces y el paraje Rincón de Lobos.

Si bien no se trata de lluvias intensas, este fenómeno climático marca un gran aporte para las tareas que están llevando a cabo los brigadistas y bomberos en el combate contra el fuego.

Lluvia en Epuyen 3

Emoción por las lluvias en Epuyén y El Hoyo

En las localidades de Epuyén y El Hoyo, las lluvias fueron recibidas con gran expectativa por los vecinos que venían padeciendo el humo y el acercamiento de las llamas a las zonas pobladas. En este contexto, no dudaron en compartir en redes sociales las precipitaciones que se hicieron presentes en la región.

Mientras que en el Parque Nacional Los Alerces, el cambio climático resulta estratégico para que las cuadrillas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales puedan continuar con mayor seguridad en puntos críticos.

Lluvia en Epuyen 2

Organismos que están a cargo del opertativo plantearon que pese a esta ayuda climática, los intensos trabajos continúan activos. Ya que todavía no se logró finalizar con los puntos calientes y se deben mantener mantener guardias de ceniza para evitar posibles reactivaciones cuando cesen las precipitaciones.

LLUVIA EN EPUYEN

Bariloche y El Bolsón continúan con alertas de estado crítico por los incendios

El nuevo parte informado por SPLIF este domingo remarcó que esperan condiciones meteorológicas que sostienen un escenario de alto riesgo de incendios en la región, "se solicita extremar los cuidados en todo el territorio provincial", alertaron.

En ese sentido, detallaron que el índice de peligrosidad por incendios es extremo en San Carlos de Bariloche, El Bolsón y General Conesa, y muy alto en Luis Beltrán.

En San Carlos de Bariloche se labraron actas por quemas y uso indebido del fuego en el sector de Colonia Suiza, además de otras intervenciones en distintos puntos del ejido urbano. Desde el organismo plantearon que "estas situaciones reflejan la importancia de reforzar la prevención y el cumplimiento de las restricciones vigentes en un contexto de peligrosidad extrema".

Mientras que en El Bolsón, informaron que se tuvieron que llevar a cabo acciones inmediatas a un incendio en el aeródromo local, cuando los medios aéreos despegaban para asistir a incendios en la región. "El operativo se desarrolló de forma articulada con organismos nacionales y municipales, Bomberos y la Policía", confirmaron.