Video infartante: confusión y travesura de niños en una carrera de caballos en Río Negro casi termina en drama

Creyeron que la prueba había terminado. La desesperación del público y de los jockeys por esquivarlos y evitar la tragedia.

Una imagen impactante. Los niños atraviesan la pista entre caballos que se desplazan a toda velocidad.

Un caballo de carreras pesa entre 400 y 550 kilos . Lanzado a toda velocidad, esa carga se multiplica y cualquier impacto con el animal puede ser fatal. Por ello, lo que sucedió en el hipódromo de Bariloche con unos niños que ingresaron a la pista en plena prueba de milagro no fue tragedia .

Todo partió de la confusión, ingenuidad y al mismo tiempo una travesura de los pequeños, que pensaron que había culminado la competencia y no dudaron en meterse en la pista , algo que está totalmente prohibido, para celebrar el triunfo de su pingo favorito.

De lo que no se percataron fue de que la carrera continuaba y aún faltaba que pasaran los competidores que venían más rezagados.

La situación fue captada en un video que comenzó a circular en las últimas horas. En las imágenes se observa a los menores atravesando el circuito en plena prueba, con los animales desplazándose a toda marcha.

Bariloche: "Niños ingresaron a la pista en plena carrera de caballos"

En la grabación de Auténticos Burreros también se advierte cómo uno de los jockeys alerta a personal de seguridad sobre lo que estaba ocurriendo, en medio de los gritos de los espectadores que presenciaban la escena.

Según fuentes consultadas, el público se encontraba en un lugar no permitido y habrían cruzado la pista pensando que había terminado la carrera, sin saber que aún había otros caballos compitiendo.

A pesar de lo ocurrido, no se registraron personas heridas. Un verdadero milagro.

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La muerte en una carrera de caballos que aún duele en la zona

En noviembre de 2024, el reconocido jinete Roberto Ibáñez murió tras sufrir una durísima caída en plena competencia a causa de una rodada ocurrida en el hípico de Villa Regina.

Fue derivado de urgencia al hospital de Genral Roca, pero lamentablemente su salud empeoró y falleció pese a los esfuerzos de los médicos y las cadenas de oraciones que rogaban por su recuperación.

Roberto Ibáñez había nacido un 22 de Julio de 1992 en Cipoletti pero su vida "entre las patas de los caballos" transcurrió en Fernández Oro. Es discípulo de Vicente, uno de los hombres más renombrados en el ambiente hípico de la región que, en su juventud, también fue jockey y luego cuidador. El mismo cuidador que en el 2019 fue imputado por la Justicia luego de que muriera una yegua en plena carrera, en el hipódromo de Neuquén, y se comprobara que le habían inyectado drogas prohibidas.

Roberto Ibáñez Roberto Ibáñez, cuando ganó el Pellegrini neuquino.

Como tantos otros jockeys, Ibáñez se acercó a los caballos de carrera con un primer oficio, como cuidador. Casi al mismo tiempo empezó a varear a los pingos y cuando supo que podía "volar" sobre el lomo de los pura sangre, se animó a correr con la fusta en mano y parado en los estribos del monturín.

Robertito Ibáñez mostró condiciones desde las primeras montas y si bien tiene sobre sus espaldas muchas victorias, su nombre ganó trascendencia en la zona cuando, en 2019, corrió y ganó el Gran Premio Carlos Pellegrini montando a Areco Run.