Tensión en Allen: Fuertes restricciones policiales debilitan la toma de tierras

La Policía, por orden de la Justicia, reforzó el bloqueo para que no se consolide la usurpación de tierras. Se redujo el número de familias y se espera una pronta resolución.

La ocupación ilegal de un terreno reservado para viviendas en Allen transita horas decisivas. Tras cumplirse una semana del inicio de la toma en el predio lindero al barrio 56 viviendas , las medidas de aislamiento dispuestas por la Justicia y ejecutadas por la Policía comenzaron a desgastar la permanencia de los ocupantes.

La Policía no permite el ingreso de personas, leña, ni alimentos. Si las personas que están en la toma salen del predio, tampoco pueden regresar. Así, se fue reduciendo significativamente el número de familias en el lugar.

El conflicto, que mantiene en vilo a la localidad y genera una fuerte tensión con los vecinos de la zona. En el barrio contiguo a la toma exigen el desalojo desde el preciso instante en el que se produjo la ocupación.

Las medidas contra la toma de Allen: aislamiento, sin comida ni leña

La estrategia judicial para desactivar la toma se ha concentrado en cortar el suministro de elementos esenciales para la subsistencia dentro del predio. Efectivos policiales custodian todos los sectores de la parcela, bloqueando los accesos desde los barrios 11 de Noviembre, Pilar, 56 viviendas y el canal principal de río.

La orden judicial prohíbe el ingreso de alimentos, leña y materiales de construcción. Asimismo, se estableció que cualquier persona que decida salir del perímetro no podrá volver a ingresar.

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Camila, una de las referentes de la ocupación, describió el impacto de estas restricciones: "Vino el efectivo policial a decirnos que no podíamos ingresar ni salir del predio. No nos dejan ingresar alimentos, ni leña. Así que como se ve estamos todos sin fogata ni nada". Esta situación ha dejado a los ocupantes expuestos al frío y al hambre, lo que complicó su permanencia en las últimas horas.

Desgaste en la toma y reducción de familias

El riguroso control policial ha logrado debilitar de manera directa la toma. De acuerdo con los testimonios obtenidos en el lugar este sábado, el número de manifestantes ha caído notoriamente. Mientras que el fin de semana pasado se registraba la presencia de 35 familias y el número trepó a 55, actualmente quedan aproximadamente entre 20 y 25 familias en el terreno.

El temor al desalojo y la imposibilidad de ingresar provisiones aceleraron la salida de varias personas, especialmente madres con hijos pequeños. "Ha estado viniendo gente con información falsa a decirnos que nos vienen a desalojar", explicó Camila a AN Allen sobre otro factor por el que se redujo el número de familias en la toma.

Denuncias y reclamo en Allen

El terreno en disputa pertenece actualmente al IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda), luego de una cesión del Municipio de Allen hace algunos años con el objetivo de proyectar la ampliación del plan habitacional de las 56 viviendas. Ante la ocupación, las autoridades reaccionaron por la vía legal: existen dos denuncias penales por usurpación vigentes, una presentada por la municipalidad y otra por el propio instituto provincial.

Por el momento, los ocupantes afirman que no han tenido soluciones definitivas y que la situación judicial se encuentra en un impasse hasta el próximo lunes. La Fiscalía notificó a las familias sobre las denuncias y los instó a desalojar el predio. Las familias, por su parte, quieren reunirse con autoridades del Municipio de Allen o la Provincia.