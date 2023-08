Ruta 151: la obra queda a mitad de camino

“Esta obra es esperada hace muchos años y no se hace. Lamentablemente los platos rotos los paga la gente, el ciudadano, el hombre de a pie que muchas veces tenemos que ir al valle y de noche no se puede volver, directamente uno tiene que pernoctar allá, porque no ve los pozos y se te rompe el auto o se perderá la vida, como ya ha sucedido”, manifestó el ex intendente de Catriel a LU19.

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, sostuvo que el problema en la obra de la Ruta 151 es, justamente, que no hay problema. “Es un contrato con una cantidad de dinero que le estamos reclamando desde siempre al organismo para que invierta más dinero. Se hizo solo un fresado y no se tiene prevista la carpeta asfáltica. Por eso se detienen los trabajos, no porque haya un problema”, explicó.

Según manifestó Valeri, Vialidad aprobó una obra de 700 millones de pesos en tres tramos. “Se hace a nuevo lo de Catriel, bacheo en el tramo medio y el fresado en Cinco Saltos”, precisó.

El funcionario aseguró que desde la Provincia “reclamos la misma obra que se hace entre Catriel y 25 de Mayo. La Ruta 151 tiene un tránsito infernal y por eso pedimos que se haga un nuevo contrato. Estamos a la espera de que hagan la ruta como corresponde”.

El conflicto se origina en la adecuación del costo a la inflación.