Río Negro recibió más de 180 mil turistas en el inicio de febrero

San Carlos de Bariloche mantuvo su protagonismo turístico con la presencia de 76.600 turistas alojados en establecimientos registrados durante las dos primeras semanas de febrero. La ocupación hotelera en la ciudad presentó un 83% en los hoteles de 1 y 2 estrellas, un 75% en los de 4 y 5 estrellas y un 65% en los hoteles de 3 estrellas, boutique y Apart Hotel .

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, destacó en declaraciones a LM Cipolletti que “estamos con un 80% de ocupación. En la semana bajan las reservas y los fines de semana levantamos”. Como estrategia para sostener el flujo turístico en lo que resta de la temporada, desde su área solicitaron a los hoteleros que implementen ofertas y promociones. Además, promueven a Bariloche como una opción “más rápida y cómoda” para cruzar la frontera con Chile.

En cuanto a la conectividad, Herrero resaltó que “la temporada estuvo marcada por mucho turismo nacional” y mencionó el refuerzo de vuelos: “Tenemos aerolíneas que están volando directamente desde Santiago de Chile a Bariloche, y una que hace Santiago - Mendoza - Bariloche y viceversa. Esto nos convierte en un destino en el que al menos dos o tres días los turistas se quedan en la ciudad”.

Las Grutas verano 2025.webp Las Grutas es una de las playas australes más elegidas por los turistas. Prensa Gobierno Río Negro

Las Grutas y otros destinos en alza

Por su parte, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto de San Antonio Este también experimentaron una buena temporada con un 70% de ocupación en hoteles, casas y departamentos de alquiler. La mayoría de los visitantes llegaron desde Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y distintos puntos de la provincia.

Otros puntos turísticos de Río Negro también registraron cifras alentadoras: Dina Huapi tuvo un 80% de ocupación, Playas Doradas un 67% y Río Colorado un 68%.

Un llamado a visitar El Bolsón

A pesar de los incendios que han afectado a la zona cordillerana, Herrero informó que no se han registrado cancelaciones por este motivo. Sin embargo, instó a los turistas a visitar El Bolsón: “Les pedimos que averigüen y le dediquen al menos dos días a hacer turismo en El Bolsón. A pesar de todo el mal que la pasaron, hay lugares para ver y visitar. Si podemos ayudar con un poco de turismo, les va a venir bárbaro”.

Recomendaciones para los turistas

Finalmente, el secretario de Turismo destacó que Bariloche cuenta con 30.400 plazas hoteleras, lo que permite a los visitantes elegir alojamientos acordes a su presupuesto. No obstante, recomendó evitar hospedarse en departamentos no habilitados para prevenir estafas o inconvenientes con sitios que no cuentan con certificaciones de final de obra.

Con una fuerte presencia de turistas nacionales y un creciente interés del público chileno, en Río Negro resta una buena e intensa temporada de verano.