Río Negro instalará 180 cámaras de seguridad en distintos puntos de la provincia

La colocación de cámaras se realizará en 19 ciudades. El plan de modernización comenzará en Cipolletti y Bariloche.

La Provincia de Río Negro anunció la puesta en marcha de un plan de modernización tecnológica con la instalación de 180 cámaras de videovigilancia en 19 localidades . La inversión en seguridad ciudadana supera los 127 millones de pesos y tiene como objetivo garantizar la vigilancia y reemplazar los dispositivos en funcionamiento .

Las primeras cámaras se instalarán en Cipolletti, Bariloche y Dina Huapi . Luego, se extenderán progresivamente al resto de las ciudades en un plazo estimado de tres semanas . El principal objetivo es reforzar la cobertura de vigilancia y optimizar los sistemas ya existentes.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Daniel Arcajo, encabezó la presentación de la planificación junto a la empresa rionegrina ALTEC, responsable de la ejecución. El servicio contempla una intervención integral que combina la instalación y el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica.

El servicio contratado abarca la colocación de nuevos dispositivos, el reemplazo de los equipos en funcionamiento que ya cumplieron su ciclo. El objetivo es garantizar el óptimo funcionamiento del monitoreo y evitar fallas en zonas críticas de las ciudades.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2JT11J La inversión en seguridad ciudadana supera los 127 millones de pesos.

La empresa de tecnología rionegrina será la encargada de realizar la instalación física de los equipos y asegurar la conectividad, para esto se deberá garantizar la provisión de energía eléctrica estable. Además debe acreditar la gestión segura de la información que se transmite a los centros de control, para una intervención certera.

De esta manera, cada cámara quedará conectada en línea y operativa, para fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia, inseguridad o para avances en investigaciones.

“Estamos modernizando y fortaleciendo el sistema de seguridad con tecnología de punta, llegando a cada rincón de la provincia. Este trabajo conjunto con ALTEC es fundamental para brindar una respuesta concreta y eficaz” indicó Arcajo.

camaras de vigilancia Claudio Espinoza

Este tipo de inversiones les permite al Ministerio de Seguridad y Justicia tener un mayor control territorial en tiempo real y también facilita la coordinación de la Policía de Río Negro en la prevención del delito.

La instalación de las 180 cámaras se enmarca en el plan de inversión en Seguridad Ciudadana que permitirá el despliegue en 19 ciudades de la provincia.

Ciclistas con marihuana 4 Las cámaras del 911 sorprendieron a los jóvenes cuando recibían el paquete de marihuana. Los atraparon cuando intentaron escapar hacia Neuquén en bicicleta. Gobierno Río Negro

La cámara de seguridad los captó cuando hacían una entrega de droga: dos detenidos

Se habían reunido en proximidades de la Terminal de Colectivos de Cipolletti y los descubrieron desde el Centro de Monitoreo. Tras perseguirlos, atraparon a dos neuquinos de 19 y 22 años. Dos jóvenes de 19 y 22 años, ambos oriundos de la ciudad de Neuquén, fueron atrapados en Cipolletti luego de que fueran descubiertos en plena transacción de drogas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Terminal de Colectivos de Cipolletti ubicada sobre la calle Pacheco, a pocos metros de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151, y fueron clave las cámaras de video del sistema RN Emergencias 911, informaron desde el gobierno provincial.

Un operador del Centro de Monitoreo advirtió a tres sujetos que se encontraron en la playa de estacionamiento de la estación de servicios situada a pocos metros de la estación de ómnibus. Dos de ellos se encontraban con bicicletas todo terreno y el tercero llevaba un paquete de gran tamaño. Minutos después, el peatón entregó el bulto a uno de los ciclistas, quien lo guardó en una mochila, y partieron.