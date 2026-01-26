Provincia LMCipolletti policías Policías retirados cobran la reparación histórica: el cronograma

El Gobierno de Río Negro pagará más de1500 millones para cubrir otra cuota de la reparación histórica a retirados y pensionados de la Policía.







El pago de otra cuota de la reparación histórica a policía retirados se extenderá durante toda la semana.

El lunes 26 de enero, el Gobierno de Río Negro empezará a pagar una nueva cuota de la reparación histórica para policías retirados y pensionados, cumpliendo así con el compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck.

La Provincia destinará un total de $1.580 millones para abonar el concepto de zona desfavorable a 3133 agentes de Policía retirados y pensionados. El pago se realizará del siguiente modo: