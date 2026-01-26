Policías retirados cobran la reparación histórica: el cronograma
El Gobierno de Río Negro pagará más de1500 millones para cubrir otra cuota de la reparación histórica a retirados y pensionados de la Policía.
El lunes 26 de enero, el Gobierno de Río Negro empezará a pagar una nueva cuota de la reparación histórica para policías retirados y pensionados, cumpliendo así con el compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck.
La Provincia destinará un total de $1.580 millones para abonar el concepto de zona desfavorable a 3133 agentes de Policía retirados y pensionados. El pago se realizará del siguiente modo:
Te puede interesar...
- Lunes 26: cobrarán las personas entre 76 y 79, y mayores de 80 años.
- Martes 27: cobrarán las personas entre 71 y 76 años.
- Miércoles 28: cobrarán las personas entre 66 y 70 años.
- Jueves 29: cobrarán las personas entre 61 y 65 años.
- Viernes 30: cobrarán las personas de hasta 60 años.
El Gobierno Provincial continúa avanzando en el cumplimiento del compromiso asumido con el sector, en el marco de una política que busca garantizar equidad y reconocer la labor de quienes dedicaron su vida a la seguridad de las y los rionegrinos.
Leé más
La Policía no puede controlar encuentros de "motos ruidosas"
López apuntó a Soria y Tortoriello: "El silencio también dice mucho"
Anunciaron nuevos cortes de luz en el Alto Valle: cuándo y dónde serán
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario