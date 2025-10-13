Paro docente: este martes no habrá clases en las escuelas de Río Negro

El gremio docente Unter se sumó a la convocatoria nacional de la CTERA y los maestros no dictarán clases durante la jornada de mañana. El detalle de los reclamos y las actividades.

El país vivirá este martes una jornada de paro docente de alcance nacional bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, convocada por las principales organizaciones gremiales del sector. En Río Negro , el sindicato docente Unter adhiere a la jornada de protestas.

La medida será por 24 horas y afectará el funcionamiento de escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, además de las universidades nacionales que confirmaron su adhesión parcial.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) , la reapertura de la paritaria nacional , la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente el presupuesto para el área y mayores fondos para infraestructura escolar, materiales didácticos y comedores.

ctera-horiz.jpg

Los sindicatos advierten que desde principios de año el Gobierno nacional no convoca a la mesa de negociación salarial, y alertan por el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento del sistema educativo público.

Adhesión y actividades en Río Negro

En Río Negro, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) confirmó su adhesión al paro nacional y la participación en distintas actividades de visibilización.

El reclamo se centrará en la defensa del régimen jubilatorio docente, la restitución del FONID y la exigencia de que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

En Cipolletti, la seccional local de Unter convocó a una radio abierta en el playón de ingreso del Hospital Pedro Moguillansky a partir de las 11, en coincidencia con una protesta del gremio de salud Asspur, con el que compartirán espacio y consignas.

unter paritaria.png En el caso de que UnTer no sea convocado al Consejo de la Función Pública, realizarán un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre.

Por su parte, Unter Cinco Saltos y Zona Intermedia anunció una volanteada desde las 9.30 con punto de encuentro en la seccional local y posterior concentración en la rotonda de Maracacinho, sobre la Ruta 151.

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) también confirmaron su participación, en el marco del paro educativo general: “Es necesario insistir en unir las luchas para defender la educación pública”, expresaron.

Neuquén marchará por el centro de la capital

En la vecina provincia, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a una marcha provincial desde las 10 de la mañana, que partirá del Monumento a San Martín en el centro de la capital. Allí también se espera que se sumen las delegaciones universitarias y los asentamientos de Cipolletti y Cinco Saltos.

El paro abarcará a la mayoría de las escuelas neuquinas, que permanecerán cerradas durante toda la jornada, según confirmaron desde el gremio.

aten

“El objetivo es visibilizar la urgente necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con el financiamiento establecido por ley, convoque a la paritaria y restablezca lo adeudado en programas educativos, infraestructura y FONID”, señalaron desde ATEN.

Con esta jornada de lucha, el sector docente buscará poner nuevamente en agenda el reclamo por una educación pública con mayor presupuesto y salarios dignos, en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional y de caída del poder adquisitivo en todo el país.