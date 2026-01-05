Otro conflicto por los límites entre municipios de Río Negro

Catriel pidió definir los límites entre esa ciudad, Cinco Saltos y Fernández Oro. El planteo freno el avance de una negociación entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero.

La intendenta de Catriel pidió abrir la discusión de los límites de al menos tres ciudades de Río Negro.

Catriel volvió a poner sobre la mesa el debate por los límites de los ejidos municipales y ratificó su reclamo para revisar los territorios en el norte del Alto Valle de Río Negro . La intervención de la comarca petrolera frenó una negociación avanzada entre otras dos ciudades y ahora asoma otra disputa, como la que mantuvieron Cipolletti y Fernández Oro . La intendenta Daniela Salzotto afirmó que el pedido ya fue presentado ante la secretaría de Energía y la Legislatura provincial.

La discusión no es nueva para Catriel, pero tomó mayor relevancia tras los avances que impulsa Cinco Saltos en acuerdos con Contralmirante Cordero. En ese contexto, Salzotto advirtió que existen zonas donde Catriel presta servicios y tiene presencia efectiva por lo que le corresponde que sean parte de su ejido. En la zona gris de los límites colindantes de los municipios hay posibilidades de desarrollo de la actividad petrolera, por lo que ninguna de las ciudades quiere ceder terreno.

Salzotto sostuvo que el ejido reconocido en la Carta Orgánica local, respaldado por documentación histórica, es más amplio que el que hoy se considera en la práctica. "Tenemos superficiarios, llevamos agua, hacemos gestiones de salud y hay vecinos con domicilio en Catriel", remarcó.

La jefa comunal indicó que el Concejo Deliberante local ya comenzó a trabajar el tema y que también solicitó la convocatoria de la Comisión de Ejidos a nivel provincial. Según señaló, el objetivo es avanzar en un relevamiento real de la situación territorial.

Además, Salzotto recordó que el Concejo Deliberante de Catriel envío un pedido de informe al cuerpo legislativo de Cinco Saltos solicitando información sobre el avance de acuerdos con otros municipios. "No obtuvimos respuesta al pedido de informe y aún no logramos concretar una reunión con el intendente", sostuvo la intendenta a Catriel25online.

El ejido municipal cipoleño se extiende al sur del río Negro en una superficie de unas 510.000 hectáreas. No se cederá ni un centímetro de la jurisdicción Cipolletti y Fernández Oro mantuvieron una disputa similar por los límites de cada municipio en la Margen Sur. anahí cárdena

Desde el municipio aclararon que la postura no apunta a decisiones unilaterales. Salzotto insistió en la necesidad de sentarse a dialogar con los intendentes de las localidades involucradas, entre ellas Fernández Oro y Cinco Saltos, para construir acuerdos consensuados.

La intendenta advirtió que en las áreas en discusión existen intereses productivos estratégicos, vinculados al no convencional, la minería y otras actividades que impactan en los ingresos y obras para las ciudades. “Es un tema delicado y hay que abordarlo con responsabilidad”, afirmó.

En ese contexto, anticipó que 2026 será un año atravesado por el debate territorial y pidió que se contemple la situación de Catriel, marcada por pasivos ambientales históricos. “Busco un acto de justicia social y que este replanteo también considere lo que la ciudad aporta desde hace décadas”, concluyó.

Cinco Saltos retomó en noviembre el debate sobre la delimitación definitiva de su ejido municipal. Tras el acuerdo firmado a fines del año pasado con la ciudad vecina Contralmirante Cordero, el Concejo Deliberante comenzó a trabajar en un esquema legal que les permita concretar y aprobar un proyecto que avance a la Legislatura provincial.

El concejal Luis González (Avancemos Cinco Saltos), presidente de la actual Comisión de Límites de Cinco Saltos explicó que el proceso para definir los límites del ejido municipal se encuentra en una instancia administrativa, con varios pasos pendientes antes de llegar a un proyecto final que pueda ser elevado a la Legislatura de Río Negro.