Oleoducto en Sierra Grande, entre la esperanza y lo ambiental

Renzo Tamburrini, intendente de Sierra Grande, habla con entusiasmo del proyecto. Para él se trata de un nuevo comienzo para la ciudad que gobierna. "Esta nueva oportunidad ha generado en la localidad revivir un poco la esencia del trabajador que hoy hace tanta falta. En Sierra Grande, en particular, venimos viviendo de manera muy austera, una economía muy pequeña y que busca siempre la alternativa para poder ponerse en 'on', comenzar a producir y generar que los sueños no se disipen. La verdad es que se empieza a vivir un escenario de desarrollo diferente a lo que fue en los últimos 30 años" dijo a CNN Radio Roca .

Resaltó que la instalación del oleoducto permitirá fortalecer otras economías. "Vamos a apuntar al desarrollo turístico, al desarrollo de investigación. Hemos solicitado y trabajamos con las autoridades de YPF para poder generar un centro de investigación en el lugar que nos permita a nosotros conocer la biodiversidad del Golfo, ver cómo interactúa este proyecto con la naturaleza y en función de ello generar algunas alternativas que nos permitan alternativizar la economía", planteó Tamburrini.

El intendente explicó que buscará fortalecer a los habitantes para que puedan ser prestadores de servicios y ampliar el abanico de posibilidades en materia laboral. Anticipó que ya se piensa en la necesidad de formar mano de obra calificada para la industria hidrocarburífera en la propia localidad.

"Nosotros tenemos un tiempo prudencial para generar profesionales, tenemos escenarios de formación que van a comenzar a plasmarse en Sierra Grande, tenemos una escuela técnica que está en funcionamiento con formación en técnico electromecánico y técnico químico, que se van a necesitar fuertemente en toda la etapa, desde la construcción hasta la operatoria del proyecto. Tenemos el bachillerato en biotecnología y administración de empresas", detalló Taburrini. Explicó que junto a técnicos de YPF y el ministerio de Educación, se están revisando los contenidos de las carreras para ir perfilando la formación en función del proyecto del oleoducto.

Cuestión ambiental: "El modelo extractivista siempre genera muerte"

La cuestión ambiental se puso en el centro del debate. Un grupo de científicos, ambientalistas y vecinos advierten que llevar el crudo hacia el mar es de alto riesgo para el golfo San Matías.

renzo tamburrini - oleoducto.jpg Oleoducto en Sierra Grande, expectativas y debate. Foto Gentileza: Luciano Cutrera

"Concretamente, es porque es un modelo extractivista, que lo que genera siempre es muerte. El extractivismo no es un modelo de desarrollo. Es un desarrollo económico y una ganancia real para las empresas involucradas, pero no así para la comunidad en general", sostuvo Suyai Quilapán, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas.

Agregó que "todos sabemos que todo lo que es extractivismo deja un pasivo ambiental, deja un residuo contaminante en las localidades. Nosotros teníamos una ley que era la ley 3308, la que resguardaba el Golfo San Matías de actividades hidrocarburíferas. Esto fue modificado, entonces abre la puerta, no solamente para el transporte, sino para la búsqueda y extracción del crudo en el mar, que son las offshore que están a full en toda la plataforma marítima argentina".

Según Quilapán, el proyecto plantea un incremento del 2,5% de la extracción de Vaca Muerta para que sea exportable. "Cuando pensamos en este 2,5% obviamente es más perforaciones, tanto en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, pero también tiene en localidades de la provincia de Río Negro, del alto valle de Río Negro. Nosotros entendemos que hay actividades que son incompatibles con otras", dijo.

La ambientalista denunció que estos proyectos no garantizan el derecho a un ambiente sano. "Cuando en ese tipo de producciones, hay una contaminación in situ no se puede remediar. Nunca cuando hay contaminación volvés a instancia cero cuando hay remedición".

En referencia puntual al oleoducto, dijo que "en el recorrido, va a cruzar el Río Negro, llega a haber una rotura de caño, el Río Negro es nuestra única cuenca hídrica importante en la provincia de Río Negro, y esto lo conocemos todos desde que vamos a la escuela primaria. Entonces, si se contamina el Río Negro, nos contamina la única cuenca hídrica que tenemos. Después transita este puerto hasta la costa".

Por su lado, el intendente Tamburrini detalló que la empresa ha decidido que la planta de tanques esté 7 kilómetros retirados de la costa. "La zona por la que va a salir el ducto hacia el mar es una zona de sacrificio, sale por el puerto mineralero que hoy está en funcionamiento, ¿no?, no van a sacrificar una nueva zona en la costa para salir. Las bollas van a estar una a siete y otra a nueve kilómetros retiradas, con lo cual el impacto no va a ser un impacto importante", explicó.

El jefe comunal garantizó que se harán los controles necesarios para evitar futuras contaminaciones. "Nosotros tenemos que ser los garantes y para eso nos estamos formando, estamos estudiando, vamos a hacer seguramente participar a la sociedad en el control de la operatoria y de lo que todo esto implica para el ambiente. Entendemos que no hay una contaminación porque no hay un proceso industrial, sólo hay transporte, almacenamiento y exportación. Sí entendemos que hay un nuevo riesgo de que algo suceda porque estamos introduciendo una actividad que no es propia del lugar, pero entendemos que ese riesgo, si es grande, estamos dispuestos a asumirlo. En función de generar el desarrollo que tanta falta nos hace".

En la audiencia realizada la semana pasada, Leandro Loguzzo, otro de los representantes de YPF, sostuvo que el inicio de la obra podría darse en 2024, para llegar con la fecha de la puesta en marcha para 2026.