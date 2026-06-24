Le mandó peluches, golosinas y una carta de amor: terminó condenado por hostigar a su expareja
Parecía un gesto romántico, pero violó una restricción judicial. Ya la había golpeado y amenazado semanas antes.
Lo que a simple vista podía parecer un intento de reconciliación terminó siendo considerado por la Justicia un nuevo episodio de violencia de género.
Un hombre fue condenado luego de enviarle a su expareja osos de peluche, golosinas y una carta donde le decía que la amaba y le pedía perdón. Pero detrás de ese aparente gesto afectuoso había algo mucho más grave: estaba incumpliendo una prohibición judicial que le impedía cualquier tipo de contacto con la víctima.
Te puede interesar...
El caso fue juzgado en el Foro de Jueces Penales de General Roca.
Un mes antes había entrado a la casa y la golpeó
La situación no era aislada. Apenas un mes antes, el mismo hombre había protagonizado un episodio mucho más violento.
Según la investigación, ingresó sin autorización a la vivienda de la mujer pese a que ya existía una orden judicial de restricción. Una vez dentro comenzó a insultarla, le recriminó haberle arruinado la vida y le aseguró que no iba a dejarla vivir en paz.
Durante esa agresión la golpeó en el rostro, provocándole lesiones leves que luego fueron constatadas.
Tenía prohibido acercarse, hablarle o molestarla
Ambos episodios ocurrieron mientras se encontraba vigente una medida cautelar dictada por el fuero de Familia.
La disposición le prohibía acercarse a la víctima, establecer cualquier tipo de contacto o realizar actos que pudieran perturbarla.
Sin embargo, decidió ignorar esa orden judicial y volvió a aparecer en la vida de la mujer, esta vez disfrazando el hostigamiento bajo una supuesta demostración de amor.
La condena y las reglas que deberá cumplir
Tras reunir las pruebas, la Justicia lo condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional.
La sentencia lo encontró responsable por dos hechos de desobediencia judicial, violación de domicilio y lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas contra una mujer en un contexto de violencia de género.
El fallo se dictó mediante un procedimiento abreviado acordado entre Fiscalía y Defensa, instancia en la que el acusado admitió su responsabilidad.
Talleres obligatorios y prohibición total de contacto
Además de la condena, el tribunal impuso reglas de conducta por dos años.
Entre las medidas, deberá mantener domicilio fijo, no acercarse a la víctima ni contactarla bajo ninguna circunstancia y someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.
También tendrá que asistir a talleres sobre nuevas masculinidades o violencia de género, además de abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol en la vía pública.
La sentencia quedó firme y, si incumple cualquiera de las condiciones, podría terminar cumpliendo prisión efectiva.
Leé más
Alojó en su casa a una familia que se encuentra en la calle, pero sufrió una gran decepción: ¿Qué pasó?
Obra por obra: todo lo que se está construyendo en rutas de Cipolletti y Río Negro
La panadería que dona abrigos y regala té, café, bizcochitos y tortas fritas para combatir el frío
Noticias relacionadas
Lo más leído