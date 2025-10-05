Lanzan línea de financiamiento destinado a chacareros para adquirir agroquímicos

La propuesta apunta a facilitar el acceso a productos que permita proteger la sanidad de los cultivos para mejorar la producción.

El gobierno rionegrino anunció la puesta en marcha del "PAR Agroquímicos 2026", una herramienta de financiamiento que permitirá a los productores frutícolas acceder a recursos para cuidar la sanidad de sus cultivos y sostener la calidad que distingue a la producción.

La iniciativa oficial se suma a las políticas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para seguir acompañando al sector, se destacó.

Esta nueva medida se suma al PAR Maquinaria Agrícola, que viene renovándose año tras año para modernizar equipos , y al Programa de Valor Agregado y Nuevas Tecnologías en Materias Primas y Agroalimentos (PROPAV), orientado a financiar proyectos de industrialización y generación de empleo local.

Ambos mecanismos conforman un paquete integral de financiamientos que "fortalece la producción, promueve la innovación y refuerza la competitividad de las cadenas agroindustriales de Río Negro".

Chacra pera

“Seguimos acompañando a nuestros productores con financiamiento real, accesible y adaptado a las necesidades de cada región. En Río Negro sabemos que cuidar a nuestra gente también es cuidar al campo y a la producción que nos impulsa a crecer. La defensa de lo nuestro empieza acá”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, al confirmar la novedad.

“El financiamiento es una política pública que en Río Negro sostenemos año tras año porque sabemos que es una de las claves para que la producción siga creciendo. Desde hace años seguimos acompañando a la producción como siempre lo hicimos, con herramientas que llegan a cada rincón de la provincia y que responden a las necesidades concretas de quienes trabajan todos los días en el campo”, afirmó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

En el caso del PAR Agroquímicos 2026, podrán acceder los productores frutícolas con residencia en la provincia que tengan hasta 200 hectáreas en producción. La gestión se realiza a través de las cámaras de productores de cada localidad y es totalmente gratuita. Los fondos se entregarán mediante órdenes de compra en pesos, utilizables por los titulares para adquirir insumos registrados en SENASA y recomendados por el INTA, con vigencia hasta el 30 de enero de 2026.

Montos y superficies

Los productores más chicos -hasta 10 hectáreas- podrán financiar hasta $650.000 por hectárea, con un tope de $6.500.000. Quienes tengan entre 10 y 20 hectáreas podrán acceder a $450.000 por hectárea, con un máximo de $9.000.000. Y los que cuentan con 20 a 40 hectáreas podrán financiar hasta $275.000 por hectárea, con un tope de $11.000.000.

El crédito será en pesos, con una tasa de interés del 25%, y se devolverá en 5 cuotas mensuales consecutivas a partir del 8 de mayo de 2026. Para quienes tengan RENSPA actualizado en frutos secos o vid en al menos la mitad de su superficie, el pago será en 3 cuotas desde el 10 de julio de 2026.

Entre los requisitos principales, se exige presentar DNI y constancia de domicilio, estar inscripto en ARCA, CUIT e Ingresos Brutos, tener RENSPA actualizado y contar con libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria, además de no registrar incumplimientos con Río Negro Fiduciaria S.A. ni con el Ente Compensador del Granizo.

Con estas herramientas, el Gobierno de Río Negro ratifica que la producción es el eje central de su política económica y reafirma su decisión de sostener un esquema de financiamiento sólido y accesible que acompañe a cada productor en su tarea cotidiana y en los nuevos desafíos de la matriz productiva provincial.