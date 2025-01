La recolectora de residuos que no pone excusas y no hay día que la frene

Recolectora de basura SAO 3.jpg

“Siempre que veía a los chicos corriendo junto al camión, saltando y a los gritos, es como que me generaba adrenalina y quería saber qué se sentía”, le contó a LMCipolletti Alejandra Vanesa Mora, la protagonista de la historia.

Alejandra tiene 31 años y cuatro hijos pequeños. Es una de las dos recolectoras que tiene la ciudad.

Hace 10 años ingresó a trabajar en el municipio de San Antonio, donde cumplió distintas funciones vinculadas a los servicios públicos.

Estuvo de barrendera de calles, recogió la basura de las playas y también se desempeño en el área de forestación, con el riego de plazas y otros espacios verdes.

Hace cerca de dos años logró el ansiado pase a planta permanente, lo que permitió alcanzar estabilidad laboral y seguridad para su familia.

Tentada por la inquietud que le provocaban sus compañeros de la recolección, ella misma pidió pasar a esa sección, de la que no tiene intención de dejarla.

“Me la banco igual”

Si bien es un oficial rudo y exigente físicamente, para ella no fue difícil adaptarse porque estaba entrada, ya que juega al fútbol y con sus 70 kilos de peso tiene un estado envidiable.

Aunque de todos modos admite que, ir colgada del vehículo, bajar, agarrar las bolsas y cajas, lanzarlas al receptáculo y subir nuevamente para seguir el recorrido, es un trabajo agotador. Sobre todo porque lo tienen que cumplir soportando el calor del verano y el frío en invierno.

“Es cansador porque no todos los días te levantás a las seis de la mañana con ganas de correr”, sostuvo.

Recolectora de basura SAO 5.jpg

Pero ya asumió la rutina y no pone motivos para que le otorguen labores más aliviadas, como cuando su naturaleza de su género se lo reclama.

“Como soy mujer una vez al mes ando con el período, pero me la banco igual”, asegura entre risas.

“Amo hacer mi trabajo y no me arrepiento de nada”, resaltó Alejandra, quien pese a la aspereza de su labor no deja de lado su actitud femenina, con delicadeza y elegancia, como se muestra en sus redes sociales.

¿Cómo tomaron sus compañeros hombre su incorporación al servicio?

Muy bien, subrayó. “Son tres y muy piolas”.