Provincia LMCipolletti Muerte La "muerte violenta" que sacude a Bariloche y una pista clave

El sangriento hecho ocurrió este sábado La hipótesis de homicidio gana terreno. El testimonio de los vecinos puede ser clave para esclarecer el hecho







El Ministerio Público Fiscal lleva adelante una investigación por un posible homicidio en el barrio Eva Perón de Bariloche. La "muerte violenta" se registró minutos después de las 15 y vecinos de la zona aseguraron a medios locales haber escuchado detonaciones de un arma de fuego. Con este dato, los pesquisas ahora intentan llegar al autor del presunto crimen.

Las investigaciones llevadas a cabo se encuentran a cargo de la fiscal Silvia Paolini. Trabajan además, la policía científica y efectivos de la Comisaría 28. El operativo se desarrolla en la zona del playón deportivo situado detrás del cementerio municipal.

Debido a que el hecho se encuentra en pleno proceso de investigación, hasta el momento las autoridades no han brindado más detalles de lo sucedido.

Noticia en desarrollo