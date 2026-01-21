La emotiva despedida de los vecinos de Allen al hombre que murió en el choque de la Ruta 65

La víctima fue velada este miércoles. Tenía 61 años y era retirado de la Policía de Río Negro.

Este miércoles, vecinos de Allen realizaron una emotiva despedida a Juan Carlos Huecho , el hombre que murió en el trágico choque que ocurrió este martes en la Ruta 65 . La víctima tenía 61 años, oriundo de la localidad rionegrina y retirado de la Policía de Río Negro.

Luego de que se confirme la tragedia, vecinos de Allen se manifestaron en redes sociales para despedir Huecho con palabras de aliento para su pareja.

En ese sentido, desde el municipio de la localidad emitieron un comunicado. "La Municipalidad de Allen, el intendente Marcelo Román, funcionarios y agentes municipales acompañan con hondo pesar a nuestra compañera de trabajo Alejandra Pichun y a toda su familia, en este momento de profundo dolor ", comenzó el escrito.

Y agregaron que "con respeto y afecto, hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a toda su familia y nos unimos al acompañamiento de sus seres queridos. Descanse en paz".

image

Rápidamente, vecinos de la localidad comentaron la publicación con mensajes para Huecho y su familia. "Mis más sentido pésame Alejandra te mando un abrazo", fue uno de los mensajes que se repitió a lo largo del comunicado.

Familiares informaron que Huecho fue velado este miércoles durante la mañana en las salas de la empresa Diniello.

Cómo fue el trágico accidente en el que murió un hombre sobra la Ruta 65

Este martes, un grave accidente sobre la Ruta 65 entre un camión y una moto se cobró la vida de un hombre. El siniestro se registró en el cruce de calle Mosconi, entre Cipolletti y Fernández Oro. El conductor del rodado menor murió tras el impacto y se confirmó que tenía 61 años.

"El camión venía por la Ruta 65 e intentó doblar para cruzar las vías. En ese momento impactó con la moto", describieron testigos. Posteriormente, se conoció que ambos vehículos se trasladaban en dirección Oeste-Este hacia Fernández Oro, cuando el camión dobló hacia la izquierda en dirección a la calle Mosconi y chocó con el rodado menor.

Luego del operativo montado por el personal de Tránsito y Policía de Río Negro, en conjunto con personal de Salud, la fiscal de turno dispuso la apertura de un legajo por homicidio culposo en siniestro vial. Los vehículos quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan los procedimientos para determinar las causas del siniestro fatal.