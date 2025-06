Incendio en el hospital: el apuntado, un "pirómano" al que querían echar de su pueblo

El incendio intencional que afectó gravemente al hospital de Viedma fue ocasionado por Miguel Levin, según la sospecha de la Fiscalía. El hombre estuvo preso por un asesinato y al salir en libertad se mudó a Ramos Mexía , donde no lo quieren por su pasado y hasta juntaron firmas para echarlo. Padece problemas mentales y vive en la calle .

La situación de Levin es compleja y genera preocupación. En Ramos Mexía, donde el intendente Nelson Quinteros inició una campaña de recolección de firmas para expulsarlo, reclaman la intervención de la Justicia para que su familia se ocupe de darle contención y tratamiento. "No puede estar en una localidad como la nuestra, o en cualquier ciudad, si no es tratado" , afirmó Quinteros.

¿Cómo llegó a Viedma? "La semana pasada tuve un contacto con él porque me buscaba. Cuando le consulté cuál era su inquietud, dijo que tenía que viajar a Viedma, porque tenía una pensión por discapacidad" y debía hacer trámites. El Municipio de Ramos Mexía le tramitó los pasajes.

El incendio, ¿obra de un pirómano?

El incendio en el hospital de Viedma fue intencional, según afirmaron peritos. Testigos apuntaron a Levin y detallaron que prendió fuego "unas bolsas" y luego el panel central del sistema eléctrico del edificio. Quinteros aseguró que en Ramos Mexía "yo mismo veía que le encantaba hacer fuego, aparentemente es pirómano. Quemó su cama, quemó sus sillas, puertas, todo lo que tenía a su alcance".

"Circulaba todo el día, toda la madrugada, alrededor del pueblo haciendo fuego. El pueblo estaba muy asustado y (a Levin) siempre lo controlaba la Policía", dijo el intendente a LU19.

El rechazo de la comunidad de Ramos Mexía

El reclamo del Municipio de Ramos Mexía por la llegada de Levin comenzó antes de la mudanza. Y se ratificó tras el incendio intencional en el hospital de Viedma. El jefe comunal aseguró que no se trata de un caso de discriminación, sino de la imposibilidad de brindarle contención.

"Esta persona está bajo tratamiento de salud mental y nosotros no es que no lo queríamos recibir por una cuestión de discriminación, si cumplió su condena tiene la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, pero no contamos con una complejidad para hacerle frente a esta situación", dijo Quinteros.

"Realmente fue abandono de persona lo del hermano. Vino, lo dejó y el problema es para el pueblo, para nuestra comunidad que es muy tranquila", concluyó.

Quinteros ratificó que continuará reclamando la intervención de la Justicia para que "el hermano se haga cargo" y se analice "la posibilidad de que sea tratado en otro lugar, porque acá nosotros no tenemos complejidad alguna para hacerle frente a esta situación".

"Nosotros vamos a agotar todas las instancias para que pueda ser ubicado en algún lugar y que sea atendido también. Vamos a comunicarnos con su hermano para que vea la situación y darle una solución. Esta persona, por el peligro que representa para toda la sociedad, no puede estar caminando por las calles", concluyó el intendente de Ramos Mexía.