El Municipio de Fernández Oro defendió el proyecto.

Versión oficial

Esto fue lo que dijo Amati a LU 19: "No sé de donde sacan esos números, hablan de 55 lotes y los que permutamos son siete parcelas que aún no están subdivididas y no tienen servicios. Su esencia es no dejar gobernar, quieren complicar estos últimos meses de Mariano -por Lavín- y mis futuros cuatro años. Estamos en una situación de crisis. Con la coparticipación que recibe este Municipio no alcanza para pagar los sueldos".

"Lo que se hizo fue una permuta de 2,4 hectáreas, contra 14 hectáreas que nos va a permitir ampliar y desarrollar un Parque Industrial. Hablemos de los beneficios que traerá esto, como la compra de maquinarias. No demos lugar a las mentiras. Estamos recibiendo reclamos de mantenimiento de calles, espacios verdes, etc y es verdad, no se llega. Con este plan estaríamos generando entre 800 y 900 millones de pesos. Hay muchas empresas interesadas en instalarse en Oro, por la cercanía a Vaca Muerta, porque en localidades vecinas ya no hay lugar. Esto va a generar más de 300 puestos de trabajo para la ciudad. Tenemos que generar fuentes de trabajo, consumo interno", aseguró.

"Esas zonas tienen todos los servicios -las del Parque Industrial-. No podíamos instalarlo en cercanías del Río, no teníamos opciones. Hay una fracción menor que es del Municipio y tiene que seguir desarrollando. Se tomó la mejor decisión y se hicieron los procedimientos correctos de acuerdo a la carta orgánica. Entiendo que a algunos vecinos le genere incertidumbre y se preocupen por las primeras publicaciones maliciosas. Pero si queremos seguir creciendo como ciudad, mejorando los servicios básicos etc, me parece lo mejor", argumentó.

Mientras tanto y más allá de las banderías políticas, no son pocos los vecinos que continúan molestos "por las formas y los perjuicios" y dispuestos a dar "pelea hasta las últimas consecuencias".