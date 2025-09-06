Este domingo los niños del Alto Valle vivirán su primera experiencia de volar

El Aeroclub Allen celebrará el Día del Niño con vuelos de bautismo gratuitos para chicos de la región, en una jornada solidaria y familiar.

El domingo, 50 niños disfrutarán de volar sobre el Alto Valle gracias a una nueva actividad solidaria del Aeroclub de Allen.

El Aeroclub de Allen volverá a ser escenario de una jornada cargada de emoción y solidaridad este domingo 7 de septiembre. Como ocurre desde hace más de 15 años, la institución organizará su tradicional festejo del Día del Niño con vuelos de bautismo gratuitos para 50 chicos y chicas de la región. La propuesta, que ya se ha convertido en una marca registrada en el Alto Valle, combina la pasión por la aviación con un gesto comunitario que busca regalar un recuerdo inolvidable a las infancias.

Marcelo Santo , presidente del Aeroclub de Allen, explicó a LM Cipolletti que la iniciativa se sostiene gracias al aporte de los socios. “Cada uno pone dinero para poder regalar 50 vuelos de bautismo a chicos que nunca han volado”.

“Este año destinamos 15 cupos a la Municipalidad de Cipolletti, 15 a un merendero y a un grupo de Boy Scouts de Allen, y los restantes se sortearon en algunas radios locales. La idea es que 50 chicos vivan la experiencia de volar gratis, como venimos haciendo hace más de 15 años”, destacó.

La jornada no se limitará a los vuelos gratuitos. El Aeroclub también ofrecerá la posibilidad de adquirir pasajes para quienes deseen vivir la experiencia. Los valores establecidos son de $25.000 para niños hasta 13 años y $30.000 para mayores de 13 y adultos, con vuelos de aproximadamente 15 minutos de duración. El recorrido permitirá disfrutar de una vista privilegiada del valle del río Negro desde el aire.

aeroclub allen 2 Como hace más de 15 años, el Aeroclub de Allen realizará vuelos de bautismo gratuitos para 50 niños del Alto Valle. Gentileza

Una fiesta para toda la familia

El encuentro comenzará a las 10 de la mañana en las instalaciones del Aeroclub, donde además se ofrecerá chocolate caliente, medialunas y otras propuestas gastronómicas. “Queremos que sea una jornada para toda la familia, que la gente pueda disfrutar del aire libre, ver los aviones despegar y aterrizar, y compartir un momento distinto”, agregó Santo.

El evento contará con la participación de los seis aviones que integran la flota del Aeroclub y el apoyo de aeronaves privadas que se sumarán a la celebración. La organización aclaró que no se trata de un espectáculo aéreo sino de una actividad solidaria, pensada para que los más chicos tengan su primer contacto con el vuelo.

Nuevo avión Aeroclub Allen La jornada iniciará a las 10 y también tendrá la posibilidad de adquirir ticket por fuera de los gratuitos ya establecidos. Gentileza

Condiciones ideales para volar

El clima también acompañará la propuesta. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el fin de semana tendrá jornadas soleadas, con temperaturas agradables y sin vientos intensos.

El sábado se prevé un inicio frío en Allen, con mínimas de -1°C y máximas que alcanzarán los 20°C, mientras que el domingo, día de la actividad, el termómetro oscilará entre los 2°C de mínima y los 20°C de máxima. El viento no superará los 12 km/h, lo que permitirá un desarrollo óptimo de los vuelos.

La actividad, que conjuga solidaridad, pasión por el vuelo y compromiso comunitario, ratifica al Aeroclub de Allen como un actor central en la vida social y cultural de la región. Este domingo, el cielo del Alto Valle volverá a abrirse para que los más chicos vivan la magia de volar por primera vez, en una celebración que promete emoción, risas y la calidez de toda una comunidad reunida alrededor de un mismo sueño.