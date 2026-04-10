Escándalo en la región: Su pareja lo encerró, quiso escapar por la ventana y cayó de un primer piso

Una fuerte discusión terminó de la peor manera para un hombre de la zona. Es el comentario de todo un barrio, que lamenta la mala fortuna del joven.

El hombre, oriundo de Roca, terminó en el Hospital.

En un confuso y desafortunado episodio , un hombre de 27 años oriundo de General Roca terminó hospitalizado en las últimas horas en Villa Regina luego de caer desde un primer piso en un complejo ubicado en cercanías a la avenida Mitre.

Según se pudo establecer, el hecho se produjo en el marco de una discusión de pareja . En este sentido se detalló que una mujer habría dejado al joven encerrado dentro del departamento , lo que lo motivó a intentar salir por una ventana.

En su maniobra por escapar del encierro el roquense se habría resbalado y como consecuencia de ello cayó al patio interno del complejo desde una altura aproximada a los cuatro metros .

A raíz del impacto, el atemorizado joven sufrió fracturas en sus pies. Por este motivo debió ser trasladado en ambulancia al hospital local, donde permanece internado.

ambulancia rio negro Dolor y conmoción en la zona por la muerte de querido vecino.

Al parecer, el joven habría estado en los últimos días en Villa Regina consigna LCR y dentro del complejo, pero la discusión que derivó en este desenlace se intensificó el jueves.

Si bien intervino personal policial de la Comisaría Quinta al tomar conocimiento de la situación, este viernes se indicó que no se iniciaron actuaciones judiciales debido a la ausencia de una denuncia formal.

Un caso de violencia de género en Villa Regina

A propósito de la vecina ciudad rionegrina, un grave hecho de violencia de género conmocionó a Villa Regina, donde un hombre de 54 años fue detenido acusado de intentar matar a su pareja en el interior de un hotel.

La rápida intervención policial fue clave para evitar un desenlace fatal y poner a salvo a la víctima, una mujer de 46 años. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City, donde la situación escaló de manera alarmante.

Según se informó, el hombre primero amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. Pero lejos de calmarse, luego atacó a la mujer, a quien encerró y agredió físicamente.

Los gritos de auxilio alertaron a terceros, lo que permitió la llegada inmediata de efectivos policiales.

Intervención clave para salvar a la víctima

Personal de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia intervino rápidamente en el lugar, logró reducir al agresor y detenerlo.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio.El caso fue caratulado como tentativa de femicidio, con intervención de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina.

Además, la víctima radicó denuncias en el marco de la Ley 3040/4241, que regula situaciones de violencia de género.

Asistencia integral y medidas en curso

También tomó intervención el Juzgado de Familia N°19 y el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), garantizando acompañamiento y protección para la mujer.

Mientras tanto, la investigación continúa y se avanzan en las medidas judiciales para definir la situación del agresor en un caso que generó fuerte impacto en la comunidad.