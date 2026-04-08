Horror en un hotel: detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su pareja

La mujer fue rescatada tras un violento ataque en un hotel. El agresor fue detenido y el caso es investigado como tentativa de femicidio.

Personal de la Comisaría 5º logró reducir al agresor y detenerlo. Foto: Gentileza.

Un grave hecho de violencia de género conmocionó a Villa Regina , donde un hombre de 54 años fue detenido acusado de intentar matar a su pareja en el interior de un hotel .

La rápida intervención policial fue clave para evitar un desenlace fatal y poner a salvo a la víctima, una mujer de 46 años.

El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City , donde la situación escaló de manera alarmante.

Según se informó, el hombre primero amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. Pero lejos de calmarse, luego atacó a la mujer, a quien encerró y agredió físicamente.

Los gritos de auxilio alertaron a terceros, lo que permitió la llegada inmediata de efectivos policiales.

Intervención clave para salvar a la víctima

Personal de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia intervino rápidamente en el lugar, logró reducir al agresor y detenerlo.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio.

Tentativa de femicidio y causa judicial

El caso fue caratulado como tentativa de femicidio, con intervención de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina.

Además, la víctima radicó denuncias en el marco de la Ley 3040/4241, que regula situaciones de violencia de género.

Asistencia integral y medidas en curso

También tomó intervención el Juzgado de Familia N°19 y el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), garantizando acompañamiento y protección para la mujer.

Mientras tanto, la investigación continúa y se avanzan en las medidas judiciales para definir la situación del agresor en un caso que generó fuerte impacto en la comunidad.