Elecciones y apatía: "Es un mensaje de no queremos más esta basura"

El dirigente destacó la importancia de que el próximo gobierno le otorgue al Congreso de la Nación el papel que merece. "Lamentablemente, en mi experiencia, en estos dos años y medio ha sido muy pobre el trabajo que se ha llevado adelante en el Congreso. A este gobierno no le interesa la opinión del Congreso, únicamente llevan y llaman a sesión cuando tienen intereses particulares como gobierno y que vemos que hasta ahora esto casi ya cuatro años de gobierno ha sido un total fracaso. Incluso podemos agregar hacer una mención al intento de manipular hasta la Justicia".

Tortoriello aseguró que el país está estancado porque las leyes que necesitan los argentinos no salen. En caso de que Juntos por el Cambio sea gobierno, remarcó que el Congreso tendrá "un enorme trabajo, va a tener que recuperar muchos terrenos de un montón de leyes que están a la espera de los argentinos para beneficio a los argentinos. Así que, si Dios lo permite, teniendo un equilibrio o una mayoría en las dos cámaras, va a ser un trabajo donde realmente creo que la productividad tan necesaria para generar el marco legal e institucional para llevar adelante una política pública pensada en los argentinos, se va a dar", resaltó.

Sobre la distancia entre el electorado y los partidos políticos que se refleja en la poca participación al momento de ir a las urnas, Tortoriello aseguró que refleja "la bronca y la frustración que tenemos todos los argentinos". Sin embargo, el dirigente cipoleño, opinó que no ir a votar "es la peor decisión porque es el único elemento que tenemos los ciudadanos para poder cambiar nuestro futuro, nuestra realidad, eligiendo a los mejores gobernantes que uno pueda tener en propuestas. Realmente es lamentable esta ausencia, que no vayan a las escuelas a votar y por supuesto lamentable también el voto en blanco, ¿no? Pero sin duda que es un mensaje fuerte hacia la política diciendo no queremos más esta basura, ¿no? Porque el tipo que no va a votar es porque ve la política como la autora de todos sus males", sostuvo.