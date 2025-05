Elecciones: Ariel Rivero se distancia de Lorena Villaverde, no cierra puertas al mileísmo y valoró a Anibal Tortoriello

Ariel Rivero, presidente del partido Primero Río Negro y ex candidato a gobernador, volvió a marcar territorio en la interna mileísta provincial. Durante el fin de semana, la diputada Lorena Villaverde dijo que está demostrado que hay estructuras "obsoletas" que no sirvieron para combatir el populismo .

Rivero criticó a Villaverde y aseguró que la Libertad Avanza en Río Negro envía señales confusas . "Hay una incertidumbre de lo que realmente quieren como proyecto político. Por un lado, te critican, por otro no te quieren, te dicen casta, y después te convocan a hablar. Ese no es mi estilo”, sostuvo en CNN Radio Roca . Remarcó que su espacio está en "el camino correcto , representamos las políticas del gobierno nacional. A mi me interesa un proyecto político no solo para 2025”.

En ese sentido, advirtió que "no alcanza con ser de la Libertad Avanza. Me parece que no hay que subestimar a la gente, la gente mira a los dirigentes, el accionar que tienen, su compromiso, lo que han hecho. No votan a cualquiera, no nos equivoquemos".

"Si uno es diputado tiene que defender a los rionegrinos"

El presidente de Primero Río Negro, se refirió al rol que deben cumplir los diputados y senadores. "Son importantes y y si tienen la suerte de ser elegidos, tienen que defender los intereses de la de la provincia en serio".

Rivero apuntó contra algunos rionegrinos que actualmente ocupan una banca en el Congreso. "Tienen que gestionar, que las políticas del gobierno nacional vengan a Río Negro y levantar la voz también porque acá hay cosas que la Nación tiene que mejorar, por ejemplo las rutas".

Acuerdos políticos: diálogo con Tortoriello y crítica a símbolos vacíos

Consultado sobre posibles acuerdos, Rivero dijo que "hay que hablar y hacer política con los que creen en un proyecto político institucional". En ese sentido, valoró el diálogo con el diputado nacional, Aníbal Tortoriello. “Hablo mucho, lo respeto. Todo el que fue intendente tiene una experiencia ejecutiva valiosa”, afirmó.

Además, apuntó contra lo que consideró un debate superficial centrado en símbolos partidarios luego de que Villaverde denunciara el uso ilegitimo de la identidad del partido. "A mí me interesa armar un proyecto político para transformar la vida de los rionegrinos. Los diputados deben defender los intereses de la provincia de Río Negro y tratar de no salir tanto en los diarios, defendiéndose de las acusaciones que tienen en la justicia penal", sostuvo.

Sobre el diálogo con otros espacios, dijo que "por supuesto que estoy dispuesto a hablar con aquellos que piensan en un proyecto diferente, y me parece que es necesario que la oposición se dé un escenario de diálogo y consenso hacia el 2027 porque el rumbo de nuestra provincia tiene que cambiar".