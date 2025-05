El Frente Renovador Río Negro va a las legislativas con críticas al ajuste y promesa de defender la provincia

“ Es momento de dar la cara ”, expresó Alejandro Ramos Mejía , presidente del partido en Río Negro. “Estamos en un tiempo bisagra para la defensa de los intereses nacionales y de nuestra provincia. No podemos quedarnos mirando cómo se profundiza el abandono del Estado”, sostuvo en redes sociales.

Alejandro Ramos Mejia.jpeg Alejandro Ramos Mejía ex legislador provincial y presidente del Frente Renovador en Río Negro. X

Un frente abierto al diálogo

El dirigente explicó que actualmente están en conversaciones con otros sectores políticos, aunque aclaró que “todo dependerá de la voluntad de los distintos sectores que integran nuestro frente”. La propuesta, aseguró, está abierta a quienes “rechazan la violencia y el resentimiento, y reclaman sensatez para enfrentar las demandas de estos días”.

“Nuestros militantes están profundamente vinculados a los sectores productivos y del mundo del trabajo en nuestra querida provincia”, afirmó Ramos Mejía. También sostuvo que el espacio busca representar a “los hombres y mujeres que expresan la identidad rionegrina, que merecen que sus intereses estén realmente defendidos en el Congreso”.

Sobre la estrategia electoral, adelantó que el Frente Renovador propondrá “una representación con voz propia, para que Río Negro tenga el lugar que le corresponde en las políticas públicas nacionales”. Y agregó: “Por sobre todas las cosas creemos en los acuerdos y en el diálogo como modo de hacer política”.

Alejandro Ramos Mejia 2.jpg Alejandro Ramos Mejía cuestionó a Javier Milei y apuntó contra José Luis Espert y Lorena Villaverde. Gentileza

Fuerte crítica al Gobierno nacional

“En tiempos de incertidumbre y desguace que arrojan a las personas a las peores inclemencias por el abandono del Estado, decidimos dar un paso adelante”, dijo Ramos Mejía. La situación social, según describió, se agrava especialmente “por la caída de la coparticipación y de fondos que por ley nos corresponden y no nos remiten”.

“Los que más sufren son nuestros jubilados y nuestros trabajadores, que se han convertido en la variable de ajuste de este gobierno”, denunció.

En esa línea, el referente rionegrino apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y su entorno, al acusarlos de estar implicados en delitos graves. “No tengo dudas de la participación criminal del presidente Milei en la estafa perpetrada con la criptomoneda Libra. Sin su intervención, el delito no se hubiera concretado”, afirmó. También vinculó al diputado José Luis Espert con “narcotraficantes de Río Negro” y mencionó a una legisladora de La Libertad Avanza (Lorena Villaverde) como supuestamente involucrada en una causa de lavado de dinero que derivó, según dijo, en una prohibición de ingreso a Estados Unidos. “No queremos esa política para los rionegrinos”, sentenció.

Weretilneck - Massa Sergio Massa y Alberto Weretilneck mantuvieron (o mantienen) buen vínculo. Archivo

Massa, presente en la estrategia provincial

Ramos Mejía destacó la relación cercana con Sergio Massa, a quien considera un actor de relevancia tanto a nivel nacional como en la política rionegrina. “La relación con Sergio es excelente. Está al tanto de todo lo que pasa en Río Negro. Cuando fue funcionario nacional nos visitó en tres oportunidades, a diferencia de Milei, que desde que asumió sólo se dedica a viajar al exterior”, cuestionó.

Así, el espacio del peronismo provincial, buscará sumarse a la discusión electoral de cara a las legislativas en donde la provincia buscará renovar las tres bancas en el Senado y dos en Diputados.