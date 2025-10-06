Denuncian violencia de género y maltrato laboral a enfermeras

El gremio ATE denunció que un pediatra maltrató a dos empleadas de hospital de Allen cuando asistían a una mamá a amamantar a su recién nacido.

El gremio ATE denunció maltrato laboral y violencia de género en en un hospital.

El gremio estatal ATE denunció un presunto caso de violencia de género y laboral en el Hospital de Allen , asegurando que el 2 de octubre, dos trabajadoras enfermeras habrían sufrido maltrato verbal por parte de un médico pediatra de la institución.

“La mañana del jueves el servicio de enfermería ingresó a la habitación de una mamá con su recién nacido, interviniendo para ayudarla a que pudiera amamantar al bebé. Fue en ese contexto que el pediatra ingresó gritando delante de la familia, agrediendo a las trabajadoras e impidiendo que realicen su intervención en pos de la lactancia materna ”, relató Carolina Suárez, referente del sector y Secretaría General de la Seccional de ATE Allen.

“En ese momento las enfermeras se retiraron y le pidieron respeto , pero siguieron gritando, señalando con el dedo cerca de la cara de una de las trabajadoras, tratando de impedir el derecho del binomio madre-hijo de ser alimentado por lactancia materna”, agregó.

Hospital Cipolletti (1).png

Desde ATE Río Negro, denunciaron estos hechos violentos, porque, según explicaron en un comunicado, “ocurren de manera reiterativa por parte de este médico que grita, humilla y desvaloriza, denigrando a las y los trabajadores con calificativos despectivos cada vez que puede”.

Según informaron, "las autoridades del hospital están en conocimiento de este accionar que ha sido tratado en reiteradas reuniones sin que dieran respuesta alguna. No se pueden permitir estas conductas inapropiadas, agresivas, contra las trabajadoras y contra las puérperas, quienes vulnerables deben soportar exabruptos cargados de violencia”, expresó por su parte Andrea Pravata, secretaria gremial de la seccional de ATE Allen.

Según adelantaron, ya se han realizado las actuaciones administrativas y penales correspondientes, exigiendo al Ministerio de Salud que intervenga rápidamente.