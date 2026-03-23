Condenan a una telefónica por una estafa con duplicado de chip y deberá pagar millones

Una mujer sufrió el vaciamiento de su cuenta por “Sim Swapping” y la Justicia responsabilizó a la empresa telefónica por fallas de seguridad.

La víctima sufrió el vaciamiento de su cuenta y la Justicia condenó a la empresa de telefonía. Foto: Archivo.

Una maniobra cada vez más frecuente terminó en un fallo ejemplar en Viedma : la Justicia condenó a una empresa telefónica por no prevenir una estafa que dejó a una usuaria sin sus ahorros .

Todo comenzó en el verano de 2023 , cuando la víctima recibió un SMS alertando sobre un cambio de chip en su línea. Minutos después, le llegó un código de verificación de su banco .

Cuando intentó ingresar al homebanking , su celular ya no respondía: solo permitía llamadas de emergencia y navegación con wifi. En ese momento, ya habían vaciado su cuenta .

Qué es el “Sim Swapping” y cómo operaron

La estafa se concretó mediante el método conocido como “Sim Swapping”, una técnica en la que los delincuentes duplican la tarjeta SIM para tomar el control del número telefónico.

Con ese acceso, logran interceptar códigos de verificación y vulnerar cuentas bancarias en cuestión de minutos.

En este caso, el dinero, casi 290 mil pesos, fue transferido a nombre de un desconocido.

La clave que detectó la Justicia

El caso fue analizado por el Juzgado Civil N°3, a cargo del juez Leandro Oyola, bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

Durante la investigación surgió un dato determinante: en menos de 15 minutos, la línea telefónica pasó de estar activa en Viedma a registrar actividad en La Banda, a más de 1.600 kilómetros.

Para el juez, ese salto imposible evidenció una grave falla en los controles de seguridad de la empresa.

Multa millonaria y un mensaje al sistema

El fallo hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y ordenó a la compañía telefónica indemnizar a la víctima con casi 9 millones de pesos, contemplando daño material, moral y punitivo.

En contraste, el banco fue eximido de responsabilidad: se determinó que su sistema funcionó correctamente y que el problema se originó en la vulnerabilidad del servicio telefónico.

Un precedente que puede cambiar todo

La decisión judicial podría marcar un antes y un después para casos similares, en un contexto donde este tipo de estafas crecen de forma sostenida.

El fallo no solo repara el daño a la víctima, sino que también envía un mensaje claro: las empresas deberán reforzar sus sistemas de seguridad para evitar fraudes que, hasta ahora, muchas veces quedaban impunes.