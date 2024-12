Caso Kueider: "La Libertad Avanza tiene las peores prácticas que uno puede imaginar"

Silva remarcó que el oficialismo pretendía el caso se resolviera con la suspensión del exsenador , que fue detenido con más de 200 mil dólares en Paraguay . "No querían sancionarlo de una manera contundente para permitir un vacío en esa banca . Más que nada era una estrategia para impedir el ingreso de un reemplazo de Kueider, que es Estefanía Cora . La actual diputada de Unión por la Patria por la provincia de Entre Ríos, deberá ocupar la banca tras concretarse la expulsión.

"Acá la cuestión seria y que realmente había que trabajar con mucha responsabilidad era el hecho de que el senador está preso en Paraguay, con un dinero que no puede justificar y con una investigación en curso. Entonces, ayer hubo una mayoría apabullante, con 60 votos a favor de la exclusión", sostuvo Silva.

Edgardo Kueider y la "coima" por un voto en le Ley Bases

Ayer, la senadora riojana por Unión por la Patria, Florencia López, remarcó que el oficialismo intentó ayudar a Kueider, asegurando que "el senador votó una Ley de Bases producto de una coima".

Consultada al respecto, Silva disparó que "hay un dicho que dice el ladrón cree que todos son de su condición y la verdad es que yo creo que los senadores de Unión por la Patria deben tener, no lo tengo claro o probado, circunstancias que han conocido de estos temas y entonces hacen estas acusaciones livianamente y de verdad creo que empañan, ensucian todo el trabajo de quienes trabajamos honestamente".

Silva, vale recordar, fue apuntada por la oposición por respaldar la Ley Bases. Se la acusó de acompañar el proyecto del oficialismo por la promesa de una rotonda para Choele Choel. La obra, paralizada por la gestión del presidente Javier Milei, nunca se reactivó.

voto senador Silva: "La Libertad Avanza tiene las peores prácticas que uno puede imaginarse"

La senadora rionegrina detalló que ayer se sorprendió al enterarse de que el caso Kueider, viene siendo investigado el juzgado Federal de Sandra Arroyo Salgado desde el año 2020.

"Ahora le había agarrado el apuro por hacer algo porque la justicia de Paraguay le había ganado de mano. Entonces, la verdad es que yo no sé si la plata viene de esa causa, viene de antes, de una denuncia formal que tiene en su provincia. No sabemos de dónde es".

Silva remarcó que al Senado no le corresponde investigar estos casos, sino funcionar como poder legislativo. "Si hay una situación como ellos calificaron de 'inhabilidad moral', debe actuar en consecuencia. No había muchos senadores que quisieran no sancionar a Kueider por el delito en el que lo pescaron infraganti. Todos querían sancionarlo", aseguró en CNN Radio Roca.

Caso Parrilli y "la hipocresía" del Kirchnerismo

Durante la jornada de ayer fue rechazado el pedido de suspensión del neuquino Oscar Parrilli, por su procesamiento en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

Silva acusó a los senadores de Unión por la Patria de tener una "altísima hipocresía". Agregó que "ayer lo único que el Senado pidió en relación con Parrilli es que se habilitaran los dos tercios para tratar el tema y ni siquiera habilitaron los dos tercios".

"Si el senador que hubiera sido encontrado infraganti en Paraguay hubiera sido de Unión por la Patria, ellos no hubieran siquiera pisado el recinto para dar quorum. Esto queda totalmente claro", aseguró la senadora de Juntos Somos Río Negro.

La Libertad Avanza y "las peores prácticas".

Silva también criticó lo que considera "las peores prácticas" de la gestión de Javier Milei, apuntando al trato desorganizado y a la falta de transparencia dentro de la propia estructura gubernamental.

"La realidad es que querían apañarlo (A Kueider), el oficialismo no querían suspenderlo. No querían sancionarlo de una manera contundente para justamente permitir un vacío en esa banca", sostuvo.

"Ojalá la ciudadanía pudiera darse cuenta de que el partido que está gobernando hoy en día, tiene las peores prácticas políticas que uno pueda imaginarse. Pero la gente no está preparada para creer eso, quiere dar oportunidades y de verdad que ayer se observó, que de un lado y del otro, las prácticas son dañinas para la democracia".

Aseguró que el oficialismo intenta evitar sancionar a ciertos miembros para dejar vacíos en el Senado, como el caso del senador Zimmerman, quien ocupa un cargo ejecutivo en su provincia y no asiste al Senado, lo que reduce el número de senadores presentes.

A pesar de la campaña anticasta, la expulsión de Kueider podría ser anulada. El gobierno considera que la sesión fue nula porque Milei estaba fuera del país y la vicepresidenta Victoria Villarroel debía ocupar provisoriamente su lugar, por lo que no podía ejercer como presidenta de la Cámara de Senadores.