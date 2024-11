Autorizan viaje familiar tras conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela

Según los antecedentes, los trámites para obtener el apostillado y la legalización de una autorización notarial fueron imposibles de completar debido al retiro del personal diplomático de ambos países.

El conflicto diplomático entre Argentina y Venezuela se agravó tras la reelección de Nicolás Maduro el 29 de julio de 2024. Como resultado, Argentina retiró su personal diplomático de la embajada en Caracas el 1 de agosto, lo que llevó también al cierre de la representación venezolana en Buenos Aires. Este escenario dejó sin posibilidad a los progenitores de finalizar los trámites de autorización de viaje requeridos en Argentina, ya que en Venezuela no se realizan apostillados ni legalizaciones para permisos notariales destinados al exterior.

En la audiencia, el padre ratificó su consentimiento para el viaje a través de una autorización emitida en Venezuela, que no cumple con los requisitos legales en Argentina por falta del apostillado. La madre de las niñas manifestó la necesidad del reencuentro familiar, ya que las menores no ven a su padre desde hace nueve meses, y señaló que la situación económica de la familia no le permite continuar solventando sus necesidades en Argentina.

Primó el derecho de los niños y una jueza falló a favor de ellos

La jueza que intervino en el caso consideró que ambos progenitores mostraron voluntad clara para autorizar el viaje, pero que los conflictos diplomáticos tornaron imposible el cumplimiento de los trámites habituales. Basándose en el interés superior de las niñas, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación argentina, resolvió sustituir el consentimiento necesario con la autorización judicial.

La Defensora de Menores respaldó la solicitud y destacó que el reencuentro con la familia paterna favorece el desarrollo integral de las niñas y el respeto por su derecho a la unidad familiar. En su dictamen, subrayó la importancia de garantizar la convivencia familiar, conforme a los estándares internacionales de protección de derechos de la infancia.

La resolución judicial permite a las niñas salir del país el 28 de noviembre o en una fecha reprogramada, en caso de que sea necesario por la aerolínea.