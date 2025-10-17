El clima en Cipolletti

Apareció la mujer buscada en Catriel

La mujer se encontró en buen estado de salud y ya está con su familia.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal solicitaba información sobre el paradero de Inés Zilli, una joven de 39 años que fue encontrada en buen estado de salud este sábado 18 de octubre. La búsqueda quedó desestimada.

Se habían llevado adelante diversas medidas en el marco del protocolo de búsqueda de personas para identificar a Zilli, que había sido vista por última vez el miércoles alrededor de las 22.00 horas. Sin embargo el sábado en horas de la mañana, el propio Ministerio Público Fiscal de Río Negro, desde la Cuarta Circunscripción, dieron a conocer que la búsqueda quedó sin efecto tras la aparición de la mujer.

