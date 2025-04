Alumno sufre bullying y amenaza con "hacer la de Juniors" y desatar otra masacre en Patagones

Una periodista local relató que una mamá se preocupó por su mensaje pero la respuesta fue lapidaria: "Lo voy a hacer, no aguanto más".

Gioventu añadió que esta semana, en la red social TikTok, apareció un nuevo muro, cuyo nombre prefiere no revelar para evitar darle visibilidad, en el que una persona, cuya identidad y género son desconocidos, comenzó a publicar mensajes preocupantes.

image.png Junior, el joven que mató a quienes le hacían bullying en la misma escuela.

"En uno de los mensajes, esta persona expresa estar harto del bullying que sufre, cansado de los alumnos de primero, y asegura que se vengará. Dice: 'Voy a hacer la de Juniors'. Una mamá vio los mensajes, se desesperó y contactó a la cuenta, donde esta persona le confirmó que se iba a vengar, que ya no aguantaba más", relató la periodista.

En relación con algunos medios que sugirieron que se trataba de una broma de un joven, Gioventu se mostró firme: "He escuchado en algunos medios, incluso en otro medio bahiense, que se decía que tal vez fuera una broma de un chico. Pero esto no es una broma. Ya se presentó una denuncia de oficio, y las autoridades del colegio y la policía están interviniendo", afirmó.

image.png

Finalmente, la periodista expresó su preocupación: "Si yo veo esto en las redes sociales y mi hijo asiste a esa escuela, no lo mando. Es algo de locos. Hay padres que ya decidieron no mandar a sus hijos. La persona que está detrás de esa cuenta no solo sube los nombres de los chicos, sino también sus fotos".