Allen: Río Negro refuerza controles en el VMOS

El gobierno provincial inspección el avance del VMOS en el Alto Valle y requirió a la empresa hacer adecuaciones en su infraestructura.

Río Negro supervisa el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur Oil ( VMOS ) una obra estratégica para el desarrollo energético , asegurando estándares ambientales y exigiendo mejoras para proteger el suelo y garantizar un crecimiento sostenible en la provincia.

En el marco del rumbo que Río Negro sostiene para consolidar una nueva etapa productiva vinculada a la energía, el Gobierno, a través de la secretaría de Ambiente y Cambio Climático , llevó adelante una inspección clave en la Central de Almacenamiento y Bombeo (CABO) Allen , parte del proyecto estratégico Vaca Muerta Oil Sur.

La fiscalización responde a una política sostenida de control sobre las grandes obras energéticas que se desarrollan en el territorio. El objetivo es claro: garantizar que el crecimiento productivo se traduzca en desarrollo real para la provincia, sin resignar el cuidado ambiental ni la calidad de vida de las y los rionegrinos.

Durante la recorrida, inspectores provinciales verificaron el avance de las instalaciones, incluyendo el obrador, la gestión diferenciada de residuos, las áreas operativas y administrativas, y el desarrollo de la red contra incendios. Uno de los puntos centrales fue la supervisión de la prueba de hermeticidad del tanque TK-7, una instancia técnica clave que asegura que la infraestructura esté en condiciones óptimas antes de su puesta en funcionamiento.

Puntos a mejorar en el VMOS

Como parte de una gestión concreta y presente en el territorio, la Secretaría detectó aspectos a mejorar vinculados a la protección del suelo. A través de un acta formal, se requirieron mejoras en los procesos de manejo e impermeabilización de sectores operativos, así como la adecuación de las áreas de almacenamiento de sustancias inflamables, con el objetivo de reforzar la protección del suelo y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes que la Provincia exige.

Este tipo de controles tienen un impacto directo: garantizan que las inversiones energéticas generen empleo y crecimiento en Río Negro, pero bajo condiciones seguras y responsables. Cada inspección es una herramienta para prevenir riesgos, cuidar los recursos naturales y asegurar que el desarrollo llegue con beneficios concretos para la comunidad.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que habrá un permanente acompañamiento al crecimiento de proyectos estratégicos como Vaca Muerta Sur, pero con un Estado presente que controle, exija y defienda los intereses de la provincia. Río Negro no solo impulsa su potencial energético, sino que lo hace con reglas claras, priorizando el trabajo local y el cuidado del ambiente.

Un avance clave en la obra del VMOS

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sumó un nuevo hito en la costa rionegrina con la finalización del montaje del techo del primer tanque de almacenamiento de la terminal Punta Colorada. Se trata de una de las piezas clave de la infraestructura que busca transformar el crecimiento del shale oil en exportaciones a gran escala desde el Atlántico.

La estructura corresponde al tanque TK404, uno de los seis previstos en el desarrollo portuario. Cada unidad tendrá una capacidad de 120.000 metros cúbicos, con dimensiones que alcanzan los 82 metros de diámetro y 35 metros de altura, y un diseño específico para operar en condiciones costeras, bajo estándares de seguridad industrial exigentes.

tanques vmos Montaje del techo del tanque TK404 en la terminal Punta Colorada, una de las estructuras clave del VMOS.

Desde YPF señalaron que el avance de la terminal resulta estratégico en un contexto de fuerte expansión de la producción no convencional. En ese sentido, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, había anticipado durante el CERAWeek que Argentina podría superar el millón de barriles diarios en 2026.