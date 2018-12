Provincia recibe a ATE para discutir los salarios del 2019

“El plus salarial de fin de año, que por primera vez cobrarán todos los estatales, no puede ser inferior a los 7 mil pesos si queremos lograr que cumpla con su finalidad de compensar el deterioro inflacionario sobre los ingresos. El Gobierno en esta instancia no puede especular y si realmente quiere paz social debe realizar una propuesta salarial seria para los primeros seis meses del año”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.

Para ATE también la administración de Alberto Weretilneck se encuentra en condiciones de realizar una propuesta salarial para el primer semestre del próximo año que se ubique por encima de la inflación proyectada.

Por último, el gremio indicó que si se quiere seguir garantizando la paz social, no pueden existir especulaciones de ningún tipo y deben atender las principales necesidades que tienen los empleados públicos.