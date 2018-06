La audiencia de habeas corpus la realizaron la defensora Luciana Petraglia junto a la funcionaria judicial Ivana Dal Bianco, la jueza de ejecución penal Raquel Gass y la fiscalía.

La defensa realizó un recorrido el 21 de junio donde pudo observar puntualmente las condiciones en las que están los internos del pabellón 6 B que viven en los denominados buzones.

En ese monitoreo las funcionarias detectaron: “Letrinas sucias, paredes con humedad permanente, sin luz natural ni artificial, sin ventilación, sin agua caliente, canillas con pérdidas, en un espacio de 3 por 2 metros, aproximadamente”, detallaron en la audiencia.

"Cuando llegamos los internos prácticamente no podían abrir los ojos al ver un poco de luz, eran como murciélagos", graficó Dal Bianco. Además, producto del dialogo con los internos -dos de los cuales declararon en la audiencia – informaron que "permanecen encerrados en este lugar prácticamente las 24 horas; sólo se les permite salir cinco minutos al sector común para calentar agua para tomar mate, y con tan poco tiempo casi es imposible que puedan comunicarse telefónicamente con sus familias".

Las funcionarias del MPD aclararon que no se trata de presos sancionados pero al estar en ese sector tienen restringidas las visitas y las salidas al patio y tampoco tienen acceso a actividades recreativas o educativas.

Petraglia le dijo a la jueza que "no podemos permitir que se agraven las condiciones de detención porque el Servicio Penitenciario no tiene lugar o por temas presupuestarios, tal como establece el artículo 1° de las Reglas de Madela. Además, la decisión de cerrar la cárcel de Senillosa -para los internos de la justicia provincial- derivó en una sobrepoblación de la U11: hay internos que están durmiendo en el piso".

Por estos motivos la defensora solicitó a la jueza no ingresar más personas a la U11 y la clausura definitiva del sector 6 B "buzones".

La fiscalía solicitó que no se dé curso al habeas corpus y que se aceleren las reparaciones necesarias en la U11. En tanto para la jueza Gass no existe una desidia estatal aunque aceptó que "la sobrepoblación es una situación gravísima, que se va a tornar mucho más complicada, pero este no es el ámbito para discutir eso".

Al rechazar el habeas corpus la jueza, el MPD planteó un recurso de revisión y cuestión federal por lo que podría llegar el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

