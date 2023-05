Preparan notas de rechazo al proyecto del Procrear II

En tanto, el otro texto todavía está en elaboración, pero estaría listo a la brevedad y también se presentaría con las firmas de habitantes que no quieren saber nada del proyecto habitacional, por una amplia variedad de motivos.

La criticada iniciativa del Municipio fue dada a conocer hace dos semanas por el intendente Claudio Di Tella y por el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, en un acto en el que se hicieron también otros anuncios, como el relacionado con el compromiso de Nación de colaborar en la implementación del plan Suelo Urbano, a través de la provisión de servicios e infraestructura para 169 lotes en el Distrito Vecinal Noreste.

Los vecinos que critican y se oponen al proyecto del plan Procrear II pertenecen a barrios como Los Tilos, Flamingo, Jorge Newbery, Los Tordos y también al sector del barrio San Pablo que da la calle Kennedy.

Cuestionan que no fueron consultados para la implementación de la propuesta, para la que no se habrían tenido en cuenta las normativas que rigen el desarrollo de emprendimientos habitacionales y su ubicación dentro de la ciudad. Esto último porque los módulos de departamentos que se pretende construir no tendrían relación con el carácter residencial de los barrios aledaños.

Para algunas vecinos, lo mejor sería que las tierras del cuadrante de calles Alem, Kennedy, Yrigoyen y Río Limay se destinen a la realización de un espacio verde, con una eventual reserva de un sector para el proyecto de futura construcción de la sede central del Municipio.

Lo mejor, consultar antes al pueblo

La polémica que ha generado el anuncio de la construcción de módulos habitacionales en las tierras de Alem, Kennedy, Yrigoyen y Río Limay no deja de crecer en el seno de la comunidad. En particular, entre los habitantes de los barrios linderos del cuadrante de calles mencionado. Además, se ha pronunciado en contra del emprendimiento el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, que ha efectuado un pedido de informes al Ejecutivo municipal. Muchos se preguntan si no sería conveniente para la comuna realizar consultas públicas previas cuando se trata de iniciativas de alto impacto.