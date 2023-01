Prendieron fuego a una mujer que está en situación de calle

Una mujer está grave tras ser quemada en la vía pública

El dueño del comercio en cuyo frente sucedió este hecho dijo que “una pareja que suele andar por la zona junto con otro grupo que está en situación de calle, borrachos y en la vereda, apareció a los gritos y abrazados”. Y amplió: “De la nada se tiraron en el cantero del local, y yo salí y les dije que iba a llamar a la Policía. Me dijeron que no se iban a ir y yo entré e hice el llamado. Me puse a atender y apareció otra chica con la que se pusieron a discutir”.

“De la nada, en esa discusión, veo una luz, una llamarada, y cuando veo para afuera, estaba la chica que llegó con el chico, la primera, tirada en el suelo prendida fuego”, relató.