Por primera vez, Neuquén reportó más de 100 casos en un día

Una de las víctimas fatales es el histórico dirigente de ATE Sergio Valenzuela, quien se hizo conocido porque el ex presidente Raúl Alfonsín le dijo “a vos no te va tan mal, gordito” en un acto en esta provincia. Tenía 66 años, era oriundo de Cutral Co y estaba internado en Zapala. Presentaba antecedentes de hipertensión arterial.