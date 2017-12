Los vendedores de la plaza de calle Perú afirman que son unas 360 familias las que tienen registradas en el sector. Sin embargo, para despejar dudas y trabajar sobre bases sólidas, el sondeo oficial, que tendrá un cariz socioeconómico, permitirá terminar con las versiones de que hay familias que cuentan con más de un puesto, lo que está prohibido. Además, brindará información acerca de si realmente todos son grupos familiares que se desempeñan allí lo hacen por motivos de subsistencia.

“Se ha trabajado mucho con la feria del Don Bosco para ordenar y regularizar. Lo principal, no queremos que nadie se quede sin su medio de subsistencia”, dijo Marcela Linhardo, concejal y encargada del área de Economía Social de la comuna.

La concejal Marcela Linhardo, responsable también del área de Economía Social, destacó el proceso de ordenamiento y regulación de las ferias que hay en Cipolletti impulsado por la actual administración y dijo que durante el año “se ha hecho un trabajo impresionante” en pos de los objetivos perseguidos.

Enfatizó que la realización del censo de ninguna manera implica que “se vaya a dejar sin su trabajo a nadie”, sino que apunta a que todos tengan las mismas posibilidades. Incluso, el Municipio acompañará en sus esfuerzos a aquellas familias que, por sus mayores recursos, estén en condiciones de dar un paso adelante y alquilar un local para convertirse en comerciantes establecidos.

A todo esto, las autoridades comunales deberán resolver si se otorgan más días de actividad a los feriantes. Además, aguardan el resultado final del proceso de formalización de los puesteros, por el que deben convertirse en monotributistas.

Se suman tres

Más lugares para la feria itinerante

Los vendedores de la feria itinerante tendrán tres espacios más para el desarrollo de sus tareas. Los lugares todavía no han sido definidos, pero ya se barajan algunas de las alternativas. Por ahora, el Municipio no las dará a conocer puesto que deben cumplir diversos criterios técnicos, administrativos y sanitarios. Actualmente, la feria, de la que participan no más de 8 familias, se desempeña en Lavalle y Miguel Muñoz, en Alem y Kennedy y en los barrios Anai Mapu y Del Trabajo. Por haber más puntos que atender, podrían sumarse algunos feriantes más.