Una lujosa camioneta quedó destruida por un incendio e investigan si fue intencional

El siniestro se produjo durante la madrugada de este sábado en pleno centro de Roca. Llamó la atención que el fuego consumió totalmente el rodado. Habrían indicios de un atentado.

Una camioneta de alta gama que había quedado estacionada en la vía pública resultó totalmente consumida por un incendio e investigan si se trató de un hecho intencional.

El siniestro se desató durante la madrugada de este sábado en la calle Maipú entre San Martín y Villegas, pleno centro de General Roca, por lo que generó una notable conmoción entre los vecinos del sector.

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios debió concurrir con una dotación para enfrentar las llamas , aunque poco pudieron hacer porque el rodado fue consumido en segundo , al extremo de que quedó irreconocible, ya que quedó reducido a chatarra derretida.

Solo quedó visible la parte posterior con la chapa patente que, según se pudo averiguar en páginas de informes de dominios, pertenece a una Ford Raptor radicada en La Plata, provincia de Buenos Aires. Una versión indica que entre los primeros datos que obtuvieron policías de la Comisaría 3ra, que tienen a cargo las averiguaciones del caso, confirmaron que el damnificado sería de esa zona del país.

Las autoridades policiales buscaban imágenes de cámaras de seguridad en el sector en busca de pistas, informó Somos El Valle en su Facebook. En principio, habrían hallado indicios para suponer que fue un atentado.

Choque frontal con un herido leve

Cerca de las 8 de la mañana de este sábado se produjo un choque frontal en Ruta Nacional 151 sector frente al Mercado Concentrador de Cinco Saltos, que provocó una persona herida leve.

El incidente ocurrió entre vehículo Chevrolet Corsa, gris oscuro conducido por un hombre de 45 años de edad oriundo de Cinco Saltos que se dirigía en dirección a Cipolletti y un Volkswagen Fox, que era manejado por otro hombre de 33 años de edad también de Cinco Saltos, quien circulaba en dirección opuesta.

Choque frontal 090725

Por causas que se tratan de establecer, informó Seny Radio (99.9) el Fox perdió el control e invadió el carril contrario colisionando de forma frontal, con el Corsa. Uno de los conductores es trasladado al Hospital local donde se supo que sus lesiones son leves.