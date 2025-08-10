Violento choque contra un árbol dejó dos personas hospitalizadas

Un Fiat Uno quedó seriamente averiado. Fue en pleno centro de Fernández Oro. Debieron actuar Bomberos para retirar a los dos hombres, quienes recibieron atención médica.

En Luis Beltrán también el conductor de un auto chocó contra un árbol.

Dos hombres debieron ser trasladados al hospital de Fernández Oro a causa de los golpes que sufrieron al chocar el auto en el que se movilizaban contra un enorme árbol de una vereda.

El incidente vial se produjo durante la mañana de este domingo , alrededor de las 3 en inmediaciones de la esquina de las calles San Martín y Sarmiento , a pocos metros de la plaza San Martín, y en pleno centro de la localidad.

Policías de la Comisaría 29na fueron al lugar alertados por el llamado de un vecino y corroboraron que efectivamente, un Fiat Uno color blanco que había subido a la vereda e impactado contra un árbol de gran tamaño.

El golpe fue violento, porque el rodado quedó con su frente completamente destruida.

Junto al auto los uniformados se encontraron con dos hombres que presentaban excoriaciones en distintas partes del cuerpo, pero que no revestirían gravedad, indicó Oro en Noticias, que publicó fotografías que revelan la magnitud del siniestro.

Choque Uno árbol Oro 4.jpg (1)

Personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios también concurrió al sitio y colaboró para que los accidentados pudieran salir del habitáculo, ya que las puertas habían quedado bloqueadas.

Hasta el momento se desconocen las causas del hecho. En las redes sociales hubo distintos comentarios y varios coincidieron en la necesidad de acentuar los controles de tránsito.

Otro más, no tan grave

Un hecho de tránsito similar se registró en Luis Beltrán, la localidad del Valle Medio rionegrino, donde también un auto chocó un árbol, en este caso de una plaza. En este caso fue de menor gravedad, ya que el ejemplar era poco más grueso que una rama.

Todo ocurrió el sábado por la madrugada e involucró un Peugeot 207 que era conducido por un joven de 20 años, informó 7enpunto, que destacó que el conductor no sufrió lesiones, ni tampoco otras personas.

Choque árbol Beltrán

El vehículo circulaba por calle la Avellaneda y, por razones que se investigan, perdió el control y se subió al espacio público, donde se topó con el vegetal.

Personal del Gabinete de Criminalística realizó pericias para determinar las causas del incidente. Además Inspectores de Tránsito municipal labraron el acta correspondiente y dispusieron la retención preventiva del automóvil.

Si bien circuló la versión de la intervención de otro rodado, esta hipótesis no ha sido confirmada.