Una joven denunció que fue violada a plena luz del día en un descampado

Una joven de 23 años denunció haber sufrido una violación a plena luz del día en un barrio ubicado hacia el sur de Bariloche . Aseguran que el agresor sigue prófugo y el papá de la chica salió a reclamar públicamente que lo apresen de inmediato y recomendó a la comunidad que cuiden a sus hijas y mujeres y que no las pierdan de vista cuando anden por la calle.

Por su parte, la joven logró llegar a la casa de una amiga, quien la auxilió y la acompañó al hospital.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para encontrar al agresor que quedó a cargo del fiscal Tomás Soto, informó El Cordillerano.

En este marco, la Brigada de Investigaciones inició trabajos de campo en el sector y el Gabinete de Criminalística realizó pericias en busca de rastros e indicios en la escena del ataque. También rastreaban imágenes de cámaras de seguridad y posibles testigos. Además, se aguardan los resultados de estudios médicos y pericias realizadas a la víctima, datos claves para avanzar en la búsqueda del autor del abuso, informó el mismo medio.

El dolor y la bronca de un padre

El papá de la víctima no ocultó su dolor y bronca por el ultraje sufrido por su hija y salió públicamente a reclamar la captura del depravado.

“Estamos viviendo una situación horrible, mi hija, a las 3 de la tarde, al lado de Hipertehuelche, es una locura, con una faca enorme, la violó”, relató Arturo en una entrevista realizada a Radio Seis, reproducida por el sitio bariloche2000.com.

Cree que por la manera en la que actuó el violador, en un lugar transitado a plena luz del día, sin dejarse reconocer por las cámaras de seguridad, “no es la primera vez que hace eso”.

“La forma de cubrirse la cara, salir con una faca enorme, cómo conoce el barrio, sabía dónde atacar… seguro que tiene antecedentes. Espero que haya más agilidad en la revisión de las cámaras

"Gracias a Dios no me la mató"

El hombre aclaró que decidió salir a los medios para advertirle a sus vecinos y toda la comunidad “que este delincuente está suelto” y pidió “cuiden a sus hijas y a sus mujeres, que las acompañen a esperar el colectivo, no las pierdan de vista”.

“Ese tipo de personas no tiene sentimientos, matan como si nada, gracias a Dios no me la mató”, advirtió.

Destacó que su hija recibió contención y atención psicológica de la justicia, y también en el hospital, donde la atendieron con muchos cuidados.

Aunque precisó que está “terriblemente medicada y que “no sale de su casa”.

“Está muy afectada, no podemos ni dormir, no sabemos cómo reacciona. Es una nena para mí, va a tener un trauma para toda la vida, no se puede creer”, subrayó Arturo.