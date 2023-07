Tres años de prisión para el padre de la viuda negra

En uno de los hechos, el denominado 12, el fiscal Gustavo Herrera pidió su sobreseimiento por carecer de pruebas en su contra. La víctima no lo reconoció y si bien secuestraron conejos en la casa del acusado -como habían robado-, sostuvo que no tuvo relevancia probatoria porque los animales “son fungibles”. Es decir que cabía la posibilidad de que fueran otros ejemplares los hallados, no los sustraídos.