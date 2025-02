Trasladaron a Cipolletti a joven motociclista que chocó con un camión municipal en Catriel

Tras el impacto la chica cayó a un canal pluvial. Trascendió que no llevaba casco y que por las graves heridas la trasladaron al Alto Valle en grave estado. Su familia achaca responsabilidades al camionero.

hospital catriel.jpg La joven fue asistida en el hospital de Catriel y luego derivada a Cipolletti por sus graves lesiones. Archivo LMCipolletti

De acuerdo a lo que informó el sitio catriel25noticias.com, el camión municipal realizaba tareas de limpieza en el sector e ingresó a la calle Birmania desde Rosario, en momentos en que circulaba la mujer en moto por Birmania hacia calle Savio (Norte – Sur).

Todo indica que la joven no alcanzó a controlar la moto y terminó impactando contra el camión y luego cayó a un desagüe pluvial que corre por la misma calle.

La motociclista, señaló el mismo medio, circulaba sin su casco colocado, por lo que recibió golpes en la cabeza y el cuerpo.

De manera urgente fue trasladada al hospital local, pero luego por la gravedad del cuadro a raíz de la lesiones sufridas fue derivada a Cipolletti, donde había quedado internada en terapia intensiva.

Camión municipio choque motociclista.jpg El camión municipal involucrado en el accidente estaba realizando tareas de limpieza en el barrio Preiss. catriel25noticias.com

En el lugar del impacto además del personal policial y hospitalario concurrieron integrantes del Gabinete de Criminalística y realizó los trabajos periciales de rigor.

Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la comisaría local.

El hecho volvió a consternar a la comunidad de la localidad petrolera rionegrina, donde se convocó a una cadena de oración por las redes sociales.

Asimismo la intendente Daniela Salzotto mostró preocupación por lo sucedido y se puso a disposición de la familia de la víctima.

Qué dijo Zulema, su mamá

Zulema Centeno, madre de Belén, publicó un descargo en la red social Facebook en el que expresó su versión del hecho y asignó responsabilidades al camionero.

“… cayó al canal porque el camión estaba más de la mitad de la calle Birmania y no le dio los frenos para frenar y esperar que pase mi hija, dejándole menos de un metro para pasar”, expresó la mujer.

Sostuvo seguidamente que “por esquivar a este imprudente chófer de la municipalidad calló al canal provocándole traumatismo grande en la cabeza y dejándola en coma. Doy gracias al acompañante del camión por bajar a ayudarla”, lo que impidió que “se ahogue en una convulsión que estaba teniendo”.

“Me ha llegado mucha info errónea sobre mi hija, se todo lo que pasó y como pasó. No se puede tapar el sol con un dedo. Les pido a todos Oración por mi hija y que la gente no hable lo que no sabe”, reclamó.

Pedido de colaboración

En tanto que la hermana de la joven, Shaíra Yasmín Obando, hizo otra publicación en la misma red social en la que agregó que Belén “se encuentra en estado crítico conectada a una máquina que respira por ella, ya que no puede respirar por si misma”.

“Estamos esperando a que despierte, debido al golpe grande que tuvo en su cabeza y el estado de coma qué tiene”, precisó.

Pidió ayuda a la comunidad de Catriel para solventar costos de los viajes y gastos médicos, ya que con sus padres tienen que viajar todos los días a Cipolletti, “porque no dejan quedarse ningún familiar por su estado grave”. Dejo un alias para depositar contribuciones:todosporbelu11.