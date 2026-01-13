Tragedia en Bariloche: un hombre murió en el lago Nahuel Huapi

La víctima estaba nadando en el lago a la altura del kilómetro 11 de Av. Bustillo y una correntada lo alejó de la costa.

El incidente fatal se registró esta tarde a la altura del kilómetro 11 de Avenida Bustillo. Foto: Archivo.

Este martes, un hecho trágico conmocionó a los vecinos y turistas de Bariloche . Un hombre murió esta tarde mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi . Personal de Bomberos intentó reanimarlo pero no lograron evitar que fallezca.

Según informaron, el incidente fatal ocurrió alrededor de las 18 horas a la altura del kilómetro 11 de Avenida Bustillo. La víctima se encontraba nadando y en un primer momento se creyó que se trataba de un kayakista debido a la presencia de estas embarcaciones en la zona, pero esta hipótesis fue descartada, confirmaron en el medio Bariloche2000.

En el lugar intervinieron Bomberos de Ruca Cura, Policía de Río Negro, y una ambulancia del Hospital Zonal. El personal intentó llevar a cabo tareas de reanimación, pero no se logró evitar la muerte del hombre.

“Intervino Prefectura y se intentó la reanimación con el personal de Salud, pero no respondió”, aseguró Víctor Parodi, director de Hospital Zonal.

Murió un hombre en el Nahuel Huapi: qué se sabe del hecho

Personal policial trabaja en el lugar para resguardar la zona e investigar las causas de muerte. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Testigos detallaron que se trataba de un hombre de 40 años que se encontraba en la costa y se adentró en el lago con el objetivo de alcanzar una embarcación. "Pero una correntada lo alejó y no pudo volver a la costa", comentaron.

Rescatistas que se trasladaban en kayak advirtieron la situación, lograron rescatarlo del agua y trasladarlo hasta la costa, donde de inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, no lograron salvarlo y su muerte fue confirmada cerca de las 19:30, después de más de una hora de asistencia.

San Antonio Este: encontraron muerto al turista que salió a remar en un kayak

El cuerpo del turista que a principios de año alquiló un kayak y salió a remar por la costa de Puerto San Antonio Este fue encontrado este sábado en inmediaciones del muelle de ALPAT, un sector de playa al que los lugareños saben llegar, ubicado en el acceso a la bahía de San Antonio.

El operativo lo realizó personal de Prefectura Naval que buscaba al hombre de 55 identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, domiciliado en Villa Gesell.

Medios de la región atlántica rionegrina informaron que el cadáver apareció flotando y que los efectivos de la fuerza lo trasladaron hasta la costa, donde había una notable cantidad de vecinos que disfrutaban la calurosa tarde.