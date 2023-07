Seguirá detenido el hombre que baleó la casa de su ex pareja

El hombre está acusado de amenazar y atacar a balazos la casa de su ex pareja con un arma que luego intentó ocultar. La Justicia le ordenó prisión preventiva.

El hombre que baleó la casa de su ex pareja y ex suegro, seguirá detenido.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en Cipolletti, cuando el hombre acusado después de amenazar por teléfono a su ex pareja, se hizo presente en la casa de la víctima y tras volver a intimidarla disparó contra su domicilio. Primero reclamó algunas pertenencias que se encontraría en el domicilio de su ex pareja para posteriormente comenzar a disparar con un revolver calibre 38 contra la puerta de acceso a la casa.

El padre de la víctima, que reside en cercanías del lugar y al escuchar las detonaciones, intentó salir para saber qué estaba pasando y en ese momento el imputado también disparó contra la vivienda de su ex suegro. Posteriormente se retiró a bordo de un automóvil y afortunadamente ninguna persona resultó herida.

El caso quedó calificado como abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas en contexto de violencia de género. El imputado tiene antecedentes penales computables por lo que en caso de ser condenado, la pena será de cumplimiento efectivo.

A la hora de solicitar las medidas cautelares del caso, el fiscal consideró que de recuperar la libertad el acusado podría entorpecer la investigación o fugarse para evitar el avance de las actuaciones. Indicó que no tenía arraigo en la zona, puesto que había recuperado la libertad semanas atrás tras haber agotado una pena de cumplimiento efectivo en su contra y que al ser consultado no pudo indicar un lugar de residencia concreto y actual que pueda ser verificado. Además, consideró que era necesario garantizar la tranquilidad de los principales testigos del caso: la víctima y su entorno familiar. Sumó además que el acusado intentó ocultar evidencias al descartarse del arma de fuego durante su huida arrojando el arma en el patio de una vivienda que no tenía ningún tipo de vinculación con el hecho.

La defensa oficial que asistió al acusado no manifestó objeciones formales al hecho imputado pero se opuso al dictado de la prisión preventiva argumentando los principios de inocencia y el derecho a permanecer en libertad durante la investigación de los hechos. La jueza de garantías que dirigió la audiencia coincidió con el planteo fiscal y tuvo por formulados los cargos en los términos expuesto por los representantes del Ministerio Público y dictó la prisión preventiva.

Finalmente la jueza descartó un pedido de la defensa de que el cumplimiento de la medida sea con una modalidad morigerada en un domicilio y ordenó que continúe alojado en una comisaria hasta tanto el servicio penitenciario informe en que establecimiento existen cupos disponibles para su traslado.