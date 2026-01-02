Secuestraron armas caseras, play station y celulares para estafas en la cárcel

En la víspera de año nuevo, lo guardias sorprendieron a los presos con una requisa de las celdas. Les secuestraron hasta las consolas de videojuegos.

Una requisa masiva y simultánea realizada en el Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca permitió desarticular maniobras internas y recuperar una gran cantidad de elementos prohibidos. Entre los objetos secuestrados había teléfonos celulares.

El operativo se desplegó desde las primeras horas de la mañana del martes y fue ejecutado de manera ordenada, coordinada y sin interrupciones, con participación del personal penitenciario de guardia entrante y saliente , y cobertura de seguridad especializada.

La intervención alcanzó a los pabellones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, lo que permitió un control integral del establecimiento y una respuesta rápida ante cualquier intento de desorden, se destacó desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Sin embargo, durante el desarrollo de la requisa algunos presos manifestaron su enojo al ser retirados momentáneamente de sus celdas. En dos casos puntuales, ese reclamo derivó en resistencia activa y agresiones verbales contra el personal.

Frente a esta situación, se actuó con protocolos claros, se evitó una escalada del conflicto y se dio inmediata intervención judicial, iniciándose causas por atentado y resistencia a la autoridad, lo que refuerza el mensaje de que este tipo de conductas no quedan impunes.

secuestro carcel

Teléfonos escondidos en la cárcel

Más allá de ese episodio aislado, el resultado del procedimiento fue contundente. En total se secuestraron 16 teléfonos celulares, cargadores y fundas, confirmando el intento permanente de mantener comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

Además, se incautaron cuchillos, planchuelas de hierro, tubos metálicos, hierros adaptados como "facas" y otros elementos cortopunzantes, que representaban un riesgo concreto para la seguridad de internos y trabajadores.

A esto se sumó el hallazgo de bebidas alcohólicas caseras, elaboradas con fruta fermentada en descomposición, que en el ambiente carcelario se conoce como "pajarito", en envases de gran tamaño, una práctica que suele generar conflictos internos y pérdida de control.

También se detectaron prendas de vestir similares a uniformes del personal, cables, joysticks de consolas de videojuegos, antenas y objetos contundentes, todos elementos prohibidos dentro del régimen penitenciario.