Saltó una reja para robar en una casa y no llegó lejos: lo cazaron tras una persecución
Un hombre fue detenido tras robar una bicicleta de una vivienda. La intervención de un policía fuera de servicio fue clave.
Un hecho de inseguridad que parecía uno más terminó con una rápida detención gracias a una intervención clave. Ocurrió en General Roca, donde un hombre de 40 años fue arrestado luego de robar una bicicleta tras ingresar a una vivienda.
Según se informó, el sospechoso escaló una reja de aproximadamente 1,60 metros para acceder al domicilio y llevarse el rodado.
Te puede interesar...
La clave: un policía fuera de servicio
El giro en la historia lo dio un agente policial que no estaba trabajando en ese momento. El efectivo regresaba a su casa cuando una vecina le pidió ayuda al advertir que le habían robado la bicicleta.
Sin dudarlo, el policía inició una persecución a bordo de su moto particular y logró alcanzar al sospechoso a pocas cuadras.
Intervención y detención
El seguimiento permitió demorar al hombre hasta la llegada de personal de la Comisaría 21°, que finalmente concretó la detención tras una breve persecución.
El hecho había sido advertido previamente por el centro de monitoreo, que alertó sobre la presencia del sospechoso en la intersección de calles Urquiza y Salta.
El rodado recuperado y la causa judicial
En poder del detenido se secuestró una bicicleta tipo playera rodado 26, de color amarillo, que fue reconocida por la víctima, una mujer de 36 años.
La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales y el hombre quedó a disposición de la Justicia.
Leé más
Femicidio de Silvia Cabañares: definen la situación del único imputado
Impactante vuelco en la Ruta 22: la camioneta quedó totalmente invertida
Intentó robar en un kiosco del centro de Cipolletti, pero un héroe anónimo lo frenó
-
TAGS
- persecución
- Robo
- General Roca
Noticias relacionadas
Lo más leído