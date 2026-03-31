Saltó una reja para robar en una casa y no llegó lejos: lo cazaron tras una persecución

Un hombre fue detenido tras robar una bicicleta de una vivienda. La intervención de un policía fuera de servicio fue clave.

Un agente policial inició una persecución a bordo de su moto particular y logró alcanzar al sospechoso. Foto: Gentileza.

Un hecho de inseguridad que parecía uno más terminó con una rápida detención gracias a una intervención clave . Ocurrió en General Roca , donde un hombre de 40 años fue arrestado luego de robar una bicicleta tras ingresar a una vivienda.

Según se informó, el sospechoso escaló una reja de aproximadamente 1,60 metros para acceder al domicilio y llevarse el rodado.

El giro en la historia lo dio un agente policial que no estaba trabajando en ese momento. El efectivo regresaba a su casa cuando una vecina le pidió ayuda al advertir que le habían robado la bicicleta.

Sin dudarlo, el policía inició una persecución a bordo de su moto particular y logró alcanzar al sospechoso a pocas cuadras.

Intervención y detención

El seguimiento permitió demorar al hombre hasta la llegada de personal de la Comisaría 21°, que finalmente concretó la detención tras una breve persecución.

El hecho había sido advertido previamente por el centro de monitoreo, que alertó sobre la presencia del sospechoso en la intersección de calles Urquiza y Salta.

El rodado recuperado y la causa judicial

En poder del detenido se secuestró una bicicleta tipo playera rodado 26, de color amarillo, que fue reconocida por la víctima, una mujer de 36 años.

La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales y el hombre quedó a disposición de la Justicia.