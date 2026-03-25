Salió de madrugada en su moto y no volvió: intensa búsqueda de un hombre de 66 años en el Alto Valle
Tiene 66 años y fue visto por última vez cuando salió en su moto. Piden ayuda urgente para dar con su paradero.
Un hombre de 66 años es intensamente buscado luego de salir de su casa durante la madrugada y no regresar, en un hecho que genera creciente preocupación en Cinco Saltos.
Se trata de Armando Gigena, quien fue visto por última vez el martes 24 de marzo alrededor de las 5:30, cuando se retiró de su domicilio a bordo de su motocicleta.
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Cómo iba vestido y sus características
Según informaron desde la Comisaría 43° de Cinco Saltos, el hombre mide aproximadamente 1,73 metros, es de tez trigueña, tiene cabello canoso y ojos color café.
Como rasgo distintivo, posee un tatuaje de un pescado en el brazo izquierdo y utiliza lentes de manera permanente.
Al momento de su desaparición vestía ropa de cuero tipo motoquero, de color negro, y una campera marca “Motorman”.
La moto en la que se movilizaba
Gigena salió de su vivienda en una motocicleta Voge 300 DS, de color negro y naranja, dominio A258FLY, que hasta el momento tampoco fue localizada.
Pedido urgente a la comunidad
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para poder dar con su paradero lo antes posible.
Ante cualquier información, piden comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.
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