Desesperada búsqueda de una mujer con Alzheimer: piden ayuda urgente a la comunidad
Fue vista por última vez con una campera rosa oscuro y preocupa su estado de salud. Solicitan datos urgentes para encontrarla.
Una intensa búsqueda se puso en marcha para dar con una mujer de 56 años cuyo paradero es desconocido. La situación genera preocupación, especialmente por su estado de salud.
Desde la Policía pidieron la colaboración urgente de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarla.
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Quién es la mujer buscada
Se trata de Elsa Ester Toledo, quien fue vista por última vez en General Fernández Oro.
Según se informó, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello rubio hasta los hombros.
Cómo estaba vestida y un dato clave
Al momento de ausentarse, llevaba puesta una campera de color rosa oscuro. No se cuenta con mayores precisiones sobre el resto de su vestimenta.
Un dato fundamental es que la mujer utilizaría lentes fotocromáticos y padece Alzheimer, lo que incrementa la urgencia en su localización.
Cómo aportar información
Ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.
La búsqueda está a cargo de la Comisaría 26° y se mantiene activa mientras crece la preocupación por su paradero.
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