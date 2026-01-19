Preocupación por el hallazgo de una docena de explosivos una dependencia policial

La Brigada de Explosivos trabajó en el lugar para desactivar los antiguos artefactos. Detallaron que llevaban más de una década en el establecimiento.

El operativo se realizó en el basural de la ciudad. Foto de archivo.

Este fin de semana, un procedimiento policial poco habitual llamó la atención en Río Negro. Hallaron una serie de explosivos antiguos dentro de instalaciones policiales. La Brigada de Explosivos trabajó en el lugar para desactivar los artefactos y evitar un incidente.

El hecho se dio en Los Menucos. El aviso se dio el viernes por la noche desde la Regional Sexta de la localidad y el sábado durante el mediodía, la brigada se trasladó desde General Roca hacia Los Menucos para constatar el hallazgo y realizar el procedimiento.

En total se encontraron 12 artefactos explosivo , que estaban guardados hace más de una década en distintas dependencias de la Regional Sexta. Fueron hallados en el taller mecánico y oficinas del Gabinete Criminalístico.

Confirmaron el hallazgo de explosivos

Según dio a conocer el personal policial al medio ANR, la brigada aseguró que se trataba de bombas antigranizo. Fueron retiradas en su totalidad y destruidas por motivos de seguridad.

“Nos informaron que en el taller mecánico habían encontrado elementos que creían que podían ser bombas antigranizo. Ante esa situación, se dispuso nuestra intervención para verificarlos”, comentaron desde la brigada.

Además, detallaron que “cuando los tuvimos frente a nosotros confirmamos que efectivamente eran bombas antigranizo. Son dispositivos que se usaban hace muchos años en esta zona para intentar dispersar nubes y prevenir el granizo”

En ese sentido, aseguraron que estos dispositivos se encontraban en el lugar hace aproximadamente 14 años. “Por su antigüedad, era altamente peligroso que siguiera almacenado allí”, plantearon.

Si bien no son explosivos tradicionales, los especialistas aseguraron que por el paso del tiempo pueden volverse incontrolables, por lo que se decidió eliminarlos. Para este procedimiento se llevó a cabo un operativo en conjunto con Bomberos Voluntarios de Los Menucos, personal sanitario y policías locales.

Trasladaron los explosivo al basural de la ciudad

Además, confirmaron que la destrucción controlada se realizó en el basural de la ciudad, luego de que los artefactos fueron trasladados por la Brigada de Explosivos. Aseguraron que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes.

Desde el cuerpo policial remarcaron que en caso de encontrar este tipo de dispositivos se comuniquen con personal especializado o llamen al 911. “Son elementos que requieren un tratamiento técnico específico. Lo importante es actuar con prevención para evitar riesgos”, concluyeron.