Piñas, patadas y botellazos: descomunal pelea entre jóvenes durante un recital de cumbia

Ocurrió en un festival gratuito que se hizo en pleno centro de Allen. Videos que circulan de las redes muestran un grado de violencia descontrolado.

Una terrible pelea entre jóvenes se desató durante las primeras horas del último domingo tras finalizar un recital de cumbia que se realizó en Allen .

El espectáculo formaba parte del festival Latir , una propuesta organizada por privados con entrada libre y gratuita , que se llevó a cabo entre el viernes y el domingo en el Parque integración, ubicado en pleno centro de la ciudad y a 50 metros del municipio local.

La programación incluía la presentación de artistas regionales y nacionales de distintos ritmos, como folclore, rock y cumbia. Además había un paseo de puestos de artesanías y de comidas que completaban la atractiva convocatoria.

Precisamente el sábado por la noche actuaron los grupos “El Agite”, “Mandale Mecha” y “Los Turros”, quienes habían convocado a un numeroso público de distintas edades.

Piñas, corridas y botellazos

Testigos cuentan que las bandas sonaron muy bien y que todo era una fiesta. Sin embargo el ambiente se fue enrareciendo durante los shows por distintas peleas y corridas que se desataron dentro del predio, donde se habían instalado puestos de artesanos y carros de comidas, ya que el acontecimiento se había anunciado como “gastronómico y cultural”.

Uno de los enfrentamientos más furiosos se produjo alrededor de las 2, y fue protagonizado por decenas de personas -chicas entre ellas- que se golpearon salvajemente, con el riesgo de cometer una fatalidad.

Descomunal pelea entre jóvenes durante un recitar de cumbia en Allen.

Como es habitual en estos tiempos, varios testigos filmaron los incidentes, y luego esas imágenes se viralizaron rápidamente por redes sociales.

Uno de los videos muestra la violencia con qué se enfrentaron, con piñas y patadas y botellas de vidrio que se arrojaron y estallaban contra el suelo. Hay una parte en la que un muchacho cae al piso y le descargan una andanada de patadas en todo el cuerpo.

"Es el gato, mirá como le están dando"

“Están re locos, bolu…”, expresa asombrada una de las mujeres que tomó el regitro. “Es el gato, mirá como le están danto”, exclama otra al lado, mientras se escucha el impacto de los golpes y patadas que se daban y el estallido de vidrios.

Durante la refriega -que estiman se desarrolló durante varios minutos- no se observan efectivos policiales que intervengan, al menos en la secuencia publicada. Desde la fuerza se suele informar sobre los operativos de seguridad desplegados en acontecimientos públicos. Hasta el momento no se informó acerca de detenidos. Tampoco si se registraron heridos.